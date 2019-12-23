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Сиділа на руках у мами: в аварії у Львові загинула 3-річна дитина. ВІДЕО

Сиділа на руках у мами: в аварії у Львові загинула 3-річна дитина. ВІДЕО
У Львові в ДТП загинула малолітня дитина. Ще четверо осіб отримали травми. Близько 15:00 на Т-подібному перехресті зіткнувся легковик і мікроавтобус,

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Удар був великої сили, легковик сильно пом’яло, пасажира на передньому сидінні затисло. Його діставали рятувальники. В аварії загинула трирічна дитина. Вона сиділа на задньому сидінні у мами на руках і не була пристебнутою.

Кілька годин від авто не відходила бабуся дівчинки. Вона не постраждала. Жінка плакала і тримала у руках дитячу курточку. За словами лікарів, троє травмованих у важкому стані. Мама дитини у реанімації. Поліція з’ясовує, хто став винуватцем ДТП.

"Відомий напрямок руху двох автомобілів, на місці наразі працюють слідчі і причини будуть встановлені", - прокоментував командир батальйону патрульної поліції Львівщини Роман Бліхарський на місці подій.


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Теги: Львів, аварія, загинула дитина
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