Сиділа на руках у мами: в аварії у Львові загинула 3-річна дитина. ВІДЕО





Про це повідомляє кореспондент



Удар був великої сили, легковик сильно пом’яло, пасажира на передньому сидінні затисло. Його діставали рятувальники. В аварії загинула трирічна дитина. Вона сиділа на задньому сидінні у мами на руках і не була пристебнутою.



Кілька годин від авто не відходила бабуся дівчинки. Вона не постраждала. Жінка плакала і тримала у руках дитячу курточку. За словами лікарів, троє травмованих у важкому стані. Мама дитини у реанімації. Поліція з’ясовує, хто став винуватцем ДТП.



"Відомий напрямок руху двох автомобілів, на місці наразі працюють слідчі і причини будуть встановлені", - прокоментував командир батальйону патрульної поліції Львівщини Роман Бліхарський на місці подій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові в ДТП загинула малолітня дитина. Ще четверо осіб отримали травми. Близько 15:00 на Т-подібному перехресті зіткнувся легковик і мікроавтобус,Про це повідомляє кореспондент ТСН. Удар був великої сили, легковик сильно пом’яло, пасажира на передньому сидінні затисло. Його діставали рятувальники. В аварії загинула трирічна дитина. Вона сиділа на задньому сидінні у мами на руках і не була пристебнутою.Кілька годин від авто не відходила бабуся дівчинки. Вона не постраждала. Жінка плакала і тримала у руках дитячу курточку. За словами лікарів, троє травмованих у важкому стані. Мама дитини у реанімації. Поліція з’ясовує, хто став винуватцем ДТП."Відомий напрямок руху двох автомобілів, на місці наразі працюють слідчі і причини будуть встановлені", - прокоментував командир батальйону патрульної поліції Львівщинина місці подій.

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