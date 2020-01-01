«Версія про влучання ракети не виключається»: Зеленський вперше відреагував на заяви про збиття літака під Тегераном

Володимир Зеленський заявив про те, що версія про влучання ракети в літак МАУ під Тегераном не виключається, однак потребує доказів.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише



Український гарант наголосив, що комісія з розслідування катастрофи пасажирського лайнера продовжує роботу, а до процесу залучені українці. Зеленський сподівається, що їм нададуть усі необхідні доступи та інформацію.



"Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - наголосив український президент, додавши, що сьогодні вдень обговорить перебіг розслідування з державним секретарем США Майком Помпео.



"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", - підсумував Зеленський.



Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.



МЗС України спочатку повідомило, що авіакатастрофа літака під Тегераном - не теракт, до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються. Літак впав майже одразу після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні.



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Офіс генпрокурора розпочав розслідування катастрофи - справа розглядається за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).



На час встановлення обставин авікатастрофи всі українські авіакомпанії авіакомпанії тимчасово припинять польоти у повітряному просторі Ірану.



Увечері в четвер, 9 січня, одразу кілька провідних американських видань і телеканалів повідомили про те, що Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. З'явилися фото уламків ракет, якими могли збити літак, а також відео моменту трагедії.



Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із посиланням на дані розвідок та союзників країн повідомили, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря.



Президент США Дональд Трамп назвав катастофу літака "підозрілою". Глава Білого дому, вважає, що літак міг розбитися не через технічну несправність, а через те, що "хтось на тому боці міг припуститися помилки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизаявив про те, що версія про влучання ракети в літак МАУ під Тегераном не виключається, однак потребує доказів.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише ТСН Український гарант наголосив, що комісія з розслідування катастрофи пасажирського лайнера продовжує роботу, а до процесу залучені українці. Зеленський сподівається, що їм нададуть усі необхідні доступи та інформацію."Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - наголосив український президент, додавши, що сьогодні вдень обговорить перебіг розслідування з державним секретарем США"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", - підсумував Зеленський.Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.МЗС України спочатку повідомило, що авіакатастрофа літака під Тегераном - не теракт, до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються. Літак впав майже одразу після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні.Офіс генпрокурора розпочав розслідування катастрофи - справа розглядається за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).На час встановлення обставин авікатастрофи всі українські авіакомпанії авіакомпанії тимчасово припинять польоти у повітряному просторі Ірану.Увечері в четвер, 9 січня, одразу кілька провідних американських видань і телеканалів повідомили про те, що Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. З'явилися фото уламків ракет, якими могли збити літак, а також відео моменту трагедії.Прем’єр-міністр Канадита прем'єр-міністр Великої Британіїіз посиланням на дані розвідок та союзників країн повідомили, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря.Президент СШАназвав катастофу літака "підозрілою". Глава Білого дому, вважає, що літак міг розбитися не через технічну несправність, а через те, що "хтось на тому боці міг припуститися помилки".

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