У Рівному посеред білого дня згоріла автівка. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Рівному вогнеборці ліквідували пожежу в легковому автомобілі.
Пожежа трапилась 11 січня о 12:03 по вулиці Курчатова, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки ВАЗ. О 12:07 пожежу локалізували, а о 12:35 ліквідували.
Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив автомобіль. На місці виклику працювало дві одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилась 11 січня о 12:03 по вулиці Курчатова, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки ВАЗ. О 12:07 пожежу локалізували, а о 12:35 ліквідували.
Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив автомобіль. На місці виклику працювало дві одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
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