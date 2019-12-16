У Рівному посеред білого дня згоріла автівка. ФОТО





Пожежа трапилась 11 січня о 12:03 по вулиці Курчатова, - інформує ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки ВАЗ. О 12:07 пожежу локалізували, а о 12:35 ліквідували.



Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив автомобіль. На місці виклику працювало дві одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників.



Причина пожежі встановлюється.



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