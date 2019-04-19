У Луцьку діти створювали різдвяних янголів з шишок. ФОТО





Постійна ведуча улюбленого заходу дітей та дорослих — майстриня Ірина Сардак-Бондарук переконує: головне фантазія майстра. Саме завдяки ній, навіть у найпростіших речах, можна побачити майбутній витвір. То ж і на сьогоднішньому занятті, його гості мали можливість переконатися, як звичайна шишка, дерев’яна намистина, стрічка та мотузка перетворюються на оригінальний декор, -



Вибір для створення іграшки образу саме янголятка, пояснює Ірина Сардак-Бондарук, зумовлений новорічно-різдвяною атмосферою. До того ж і канікули ще тривають, і свята попереду, і ялинки у оселях ще стоять. То ж підвіска займе гідне місце серед інших прикрас, адже вона особлива тим, що зроблена власними руками.



Перед початком роботи майстриня роздала усім заготовки тулубу — соснову шишку. Кожен розмальовував її, відповідно до фантазії. Далі, за допомогою клеєвого пістолету, до основи приклеїли намистину — голову янгола, зі шнурівкою для підвішування іграшки.



Із шерстяної мотузки створили волоссячко прикраси, яке, за допомогою ПВА, прикріпили до намистини. Колір мотузки можна обирати будь-який. Також «зачіску» можна оздобити — відповідно до фантазії. Матеріалом для крил стала стрічка з новорічним принтом, з обох сторін якої є дріт — він відіграє роль своєрідного каркасу. Відрізок стрічки, перекручений декілька разів по середині, також потрібно приклеїти до шишки. Хоча для крилець згодитися будь-який матеріал, аби він нагадував за формою мініатюрний бантик.



Наостанок майстрам — малим і дорослим, знадобилося максимуму уваги, адже вони перейшли до розпису обличчя. Тонким пензликом потрібно було намалювати 2 рожеві кружальця — щічки янголятка, 2 чорні крапочки — його очі (з надзвичайно маленькими плямками, які імітують блиск світла) та мініатюрний ротик.



Готовий витвір можна задекорувати білим акрилом, який буде нагадувати паморозь, або ж золотим. Тоді підвіска матиме дещо вінтажний вигляд — наче антикварна прикраса. В цьому випадку, ще раз повторює Ірина Сардак-Бондарук, усе обмежується художнім смаком і фантазією автора.



Фото: Олександр Дурманенко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій книгарні «Є» відбувся традиційний суботній майстер-клас. Цього разу його темою були новорічно-різдвяні свята — діти виготовляли прикраси-підвіски у вигляді янголят.Постійна ведуча улюбленого заходу дітей та дорослих — майстриня Ірина Сардак-Бондарук переконує: головне фантазія майстра. Саме завдяки ній, навіть у найпростіших речах, можна побачити майбутній витвір. То ж і на сьогоднішньому занятті, його гості мали можливість переконатися, як звичайна шишка, дерев’яна намистина, стрічка та мотузка перетворюються на оригінальний декор, - пише ІА Волинські новини.Вибір для створення іграшки образу саме янголятка, пояснює Ірина Сардак-Бондарук, зумовлений новорічно-різдвяною атмосферою. До того ж і канікули ще тривають, і свята попереду, і ялинки у оселях ще стоять. То ж підвіска займе гідне місце серед інших прикрас, адже вона особлива тим, що зроблена власними руками.Перед початком роботи майстриня роздала усім заготовки тулубу — соснову шишку. Кожен розмальовував її, відповідно до фантазії. Далі, за допомогою клеєвого пістолету, до основи приклеїли намистину — голову янгола, зі шнурівкою для підвішування іграшки.Із шерстяної мотузки створили волоссячко прикраси, яке, за допомогою ПВА, прикріпили до намистини. Колір мотузки можна обирати будь-який. Також «зачіску» можна оздобити — відповідно до фантазії. Матеріалом для крил стала стрічка з новорічним принтом, з обох сторін якої є дріт — він відіграє роль своєрідного каркасу. Відрізок стрічки, перекручений декілька разів по середині, також потрібно приклеїти до шишки. Хоча для крилець згодитися будь-який матеріал, аби він нагадував за формою мініатюрний бантик.Наостанок майстрам — малим і дорослим, знадобилося максимуму уваги, адже вони перейшли до розпису обличчя. Тонким пензликом потрібно було намалювати 2 рожеві кружальця — щічки янголятка, 2 чорні крапочки — його очі (з надзвичайно маленькими плямками, які імітують блиск світла) та мініатюрний ротик.Готовий витвір можна задекорувати білим акрилом, який буде нагадувати паморозь, або ж золотим. Тоді підвіска матиме дещо вінтажний вигляд — наче антикварна прикраса. В цьому випадку, ще раз повторює Ірина Сардак-Бондарук, усе обмежується художнім смаком і фантазією автора.

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