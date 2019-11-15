У Торчинську райлікарню придбають нове медичне обладнання





Про це



Це спеціальне візуалізаційне обладнання, яке використовують для потреб медицини, стоматології та ветеринарії. На таку систему планують витратити 500 тисяч гривень. Відповідний тендер оголосили на сайті держзакупівель Prozorro.



Початок аукціону запланували на 27 січня, а кінцевий строк поставки товарів мають здійснити не пізніше ніж 31 березня цього року.

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