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У Торчинську райлікарню придбають нове медичне обладнання

У Торчинську райлікарню придбають нове медичне обладнання
У Торчинську районну лікарню планують закупити систему ультразвукової кісткової денситометрії.

Про це пише Район.Луцьк

Це спеціальне візуалізаційне обладнання, яке використовують для потреб медицини, стоматології та ветеринарії. На таку систему планують витратити 500 тисяч гривень. Відповідний тендер оголосили на сайті держзакупівель Prozorro.

Початок аукціону запланували на 27 січня, а кінцевий строк поставки товарів мають здійснити не пізніше ніж 31 березня цього року.

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Теги: торчин, лікарня, обладнання
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