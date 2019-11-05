Всередині цвітуть сади: яким був замок Любарта 40 років тому. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



За словами дослідниці, світлина зроблена у 1978 році. На знімку можна розгледіти внутрішню сторону головної туристичної перлини Луцька. Зокрема, усередині замку Любарта було зелених насаджень.





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