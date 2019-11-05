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Всередині цвітуть сади: яким був замок Любарта 40 років тому. РЕТРОФОТО

Всередині цвітуть сади: яким був замок Любарта 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мав Луцький замок понад 40 років тому.

Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За словами дослідниці, світлина зроблена у 1978 році. На знімку можна розгледіти внутрішню сторону головної туристичної перлини Луцька. Зокрема, усередині замку Любарта було зелених насаджень.
Всередині цвітуть сади: яким був замок Любарта 40 років тому. РЕТРОФОТО


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Теги: замок Любарта, ретрофото
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