вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО

У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
З 3 по 8 січня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами здійснив рейд водоймами Шацького району.

Про це повідомляє рибпатруль у Волинській області.

Так, 3 січня на озері Люцимер, поблизу смт Шацьк Шацького району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 5 риболовецьких сіток, загальною довжиною 250 м. В сітках знаходилося 5 коропів. Оскільки риба знаходилася в живому стані, рибпатрульні випустили її у водойму.

Також 6 січня зафіксували 3 грубих порушення правил рибальства. Порушників викрили на озері Пулемецьке, поблизу села Пулемець Шацького району. Троє чоловіків ловили рибу забороненим знаряддям – трьома сітками. У сітці одного з порушників знаходилося 2 ляща. Їх випустили назад у водойму.

На осіб оформили три адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності.

Нагадують, Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацький район, рибпатруль, порушники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом
Сьогодні, 15:43
Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 15:23
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 15:13
Померла українка, яку працедавець у Польщі покинув з інсультом на вулиці
Сьогодні, 15:01
Як живе на Волині 7-річна дівчинка, яка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО У Шацькому районі двоє чоловіків ловили рибу з човна сітками. ФОТО
17 грудень, 2019, 12:37
У храмі у Шацькому районі зцілюють від безпліддя та пияцтва У храмі у Шацькому районі зцілюють від безпліддя та пияцтва
16 грудень, 2019, 15:17
В озеро у Шацькому районі випустили майже тонну риби. ФОТО В озеро у Шацькому районі випустили майже тонну риби. ФОТО
13 грудень, 2019, 18:56
Повідомили деталі аварії на Волині, у якій загинуло подружжя Повідомили деталі аварії на Волині, у якій загинуло подружжя
29 листопад, 2019, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні через грип померла молода породілля
Сьогодні, 15:53
 0
Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом
Сьогодні, 15:43
 0
Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 15:13
 0
Померла українка, яку працедавець у Польщі покинув з інсультом на вулиці
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8