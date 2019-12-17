У Шацькому районі затримали трьох браконьєрів, що ловили рибу сітками. ФОТО

З 3 по 8 січня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами здійснив рейд водоймами Шацького району.Про це повідомляє рибпатруль у Волинській області.Так, 3 січня на озері Люцимер, поблизу смт Шацьк Шацького району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 5 риболовецьких сіток, загальною довжиною 250 м. В сітках знаходилося 5 коропів. Оскільки риба знаходилася в живому стані, рибпатрульні випустили її у водойму.Також 6 січня зафіксували 3 грубих порушення правил рибальства. Порушників викрили на озері Пулемецьке, поблизу села Пулемець Шацького району. Троє чоловіків ловили рибу забороненим знаряддям – трьома сітками. У сітці одного з порушників знаходилося 2 ляща. Їх випустили назад у водойму.На осіб оформили три адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності.Нагадують, Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.