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На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу

На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу
На Волині за втручання прокуратури у державну власність повернули землі лісового фонду вартістю 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що за позовом прокуратури Волині в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради суд повернув у власність держави 60 га земель лісового фонду.

Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – "Володимир-Волинського лісомисливського господарства".

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Теги: земля, лісовий фонд, прокуратура, Волинь
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