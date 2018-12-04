На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу
Сьогодні, 11:01
На Волині за втручання прокуратури у державну власність повернули землі лісового фонду вартістю 70 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що за позовом прокуратури Волині в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради суд повернув у власність держави 60 га земель лісового фонду.
Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – "Володимир-Волинського лісомисливського господарства".
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що за позовом прокуратури Волині в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради суд повернув у власність держави 60 га земель лісового фонду.
Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – "Володимир-Волинського лісомисливського господарства".
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