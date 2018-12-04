На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Інформують, що за позовом прокуратури Волині в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради суд повернув у власність держави 60 га земель лісового фонду.



Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – "Володимир-Волинського лісомисливського господарства".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за втручання прокуратури у державну власність повернули землі лісового фонду вартістю 70 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, що за позовом прокуратури Волині в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Устилузької міської ради суд повернув у власність держави 60 га земель лісового фонду.Підставою пред’явлення позову стала незаконна зміна цільового призначення земельної ділянки з земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення, що призвело до незаконного вибуття цієї ділянки із користування державного підприємства лісової галузі – "Володимир-Волинського лісомисливського господарства".

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