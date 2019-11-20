Які погані звички «вбивають» імунітет





На їхню думку, існує зв’язок між холодними ногами і ослабленою імунною системою. Це пояснюється поганою циркуляцією крові, що дозволяє вірусам краще “зміцнитися” в організмі. В цьому випадку слід носити теплі шкарпетки і не ходити по будинку босоніж, -



Друга небезпечна звичка — куріння. Як підкреслюють вчені, особливе значення для імунної системи має той факт, що куріння пошкоджує так звані «вії» в бронхах. Це смертельно небезпечно, тому що вони, по-перше, виконують функцію видалення сміття з легень, а по-друге, перешкоджають проникненню вірусів.



Знижує здатність опору шкідливим мікроорганізмам і вживання алкоголю. Крім того, на імунітеті погано позначається звичка пізно лягати спати і небажання боротися зі стресами.



Що стосується неправильного харчування, то досить деякий час харчуватися фастфудом, щоб серйозно підірвати імунітет.



Як повідомлялося раніше, є чіткі свідчення для звернення до імунолога. Це часті застуди, гострі алергічні реакції, бронхіальна астма, ХОЗЛ, постійна втома, а також регулярно рецидивуючі бактеріальні, грибкові або вірусні інфекції (наприклад, фурункульоз, остеомієліт, кандидоз, герпес).



Будь-які засоби для підвищення імунітету повинен прописувати тільки лікар. Тим більше, що їх, нешкідливих і універсальних, ще не придумали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найчастіше головним ворогом захисної системи організму є спосіб життя людини. Німецькі вчені розповіли, які звички потрібно переглянути, щоб зберегти здоров’я.На їхню думку, існує зв’язок між холодними ногами і ослабленою імунною системою. Це пояснюється поганою циркуляцією крові, що дозволяє вірусам краще “зміцнитися” в організмі. В цьому випадку слід носити теплі шкарпетки і не ходити по будинку босоніж, - пише ukrhealth.netДруга небезпечна звичка — куріння. Як підкреслюють вчені, особливе значення для імунної системи має той факт, що куріння пошкоджує так звані «вії» в бронхах. Це смертельно небезпечно, тому що вони, по-перше, виконують функцію видалення сміття з легень, а по-друге, перешкоджають проникненню вірусів.Знижує здатність опору шкідливим мікроорганізмам і вживання алкоголю. Крім того, на імунітеті погано позначається звичка пізно лягати спати і небажання боротися зі стресами.Що стосується неправильного харчування, то досить деякий час харчуватися фастфудом, щоб серйозно підірвати імунітет.Як повідомлялося раніше, є чіткі свідчення для звернення до імунолога. Це часті застуди, гострі алергічні реакції, бронхіальна астма, ХОЗЛ, постійна втома, а також регулярно рецидивуючі бактеріальні, грибкові або вірусні інфекції (наприклад, фурункульоз, остеомієліт, кандидоз, герпес).Будь-які засоби для підвищення імунітету повинен прописувати тільки лікар. Тим більше, що їх, нешкідливих і універсальних, ще не придумали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію