Які погані звички «вбивають» імунітет
Сьогодні, 03:12
Найчастіше головним ворогом захисної системи організму є спосіб життя людини. Німецькі вчені розповіли, які звички потрібно переглянути, щоб зберегти здоров’я.
На їхню думку, існує зв’язок між холодними ногами і ослабленою імунною системою. Це пояснюється поганою циркуляцією крові, що дозволяє вірусам краще “зміцнитися” в організмі. В цьому випадку слід носити теплі шкарпетки і не ходити по будинку босоніж, - пише ukrhealth.net
Друга небезпечна звичка — куріння. Як підкреслюють вчені, особливе значення для імунної системи має той факт, що куріння пошкоджує так звані «вії» в бронхах. Це смертельно небезпечно, тому що вони, по-перше, виконують функцію видалення сміття з легень, а по-друге, перешкоджають проникненню вірусів.
Знижує здатність опору шкідливим мікроорганізмам і вживання алкоголю. Крім того, на імунітеті погано позначається звичка пізно лягати спати і небажання боротися зі стресами.
Що стосується неправильного харчування, то досить деякий час харчуватися фастфудом, щоб серйозно підірвати імунітет.
Як повідомлялося раніше, є чіткі свідчення для звернення до імунолога. Це часті застуди, гострі алергічні реакції, бронхіальна астма, ХОЗЛ, постійна втома, а також регулярно рецидивуючі бактеріальні, грибкові або вірусні інфекції (наприклад, фурункульоз, остеомієліт, кандидоз, герпес).
Будь-які засоби для підвищення імунітету повинен прописувати тільки лікар. Тим більше, що їх, нешкідливих і універсальних, ще не придумали.
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На їхню думку, існує зв’язок між холодними ногами і ослабленою імунною системою. Це пояснюється поганою циркуляцією крові, що дозволяє вірусам краще “зміцнитися” в організмі. В цьому випадку слід носити теплі шкарпетки і не ходити по будинку босоніж, - пише ukrhealth.net
Друга небезпечна звичка — куріння. Як підкреслюють вчені, особливе значення для імунної системи має той факт, що куріння пошкоджує так звані «вії» в бронхах. Це смертельно небезпечно, тому що вони, по-перше, виконують функцію видалення сміття з легень, а по-друге, перешкоджають проникненню вірусів.
Знижує здатність опору шкідливим мікроорганізмам і вживання алкоголю. Крім того, на імунітеті погано позначається звичка пізно лягати спати і небажання боротися зі стресами.
Що стосується неправильного харчування, то досить деякий час харчуватися фастфудом, щоб серйозно підірвати імунітет.
Як повідомлялося раніше, є чіткі свідчення для звернення до імунолога. Це часті застуди, гострі алергічні реакції, бронхіальна астма, ХОЗЛ, постійна втома, а також регулярно рецидивуючі бактеріальні, грибкові або вірусні інфекції (наприклад, фурункульоз, остеомієліт, кандидоз, герпес).
Будь-які засоби для підвищення імунітету повинен прописувати тільки лікар. Тим більше, що їх, нешкідливих і універсальних, ще не придумали.
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