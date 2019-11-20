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Які погані звички «вбивають» імунітет

Які погані звички «вбивають» імунітет
Найчастіше головним ворогом захисної системи організму є спосіб життя людини. Німецькі вчені розповіли, які звички потрібно переглянути, щоб зберегти здоров’я.

На їхню думку, існує зв’язок між холодними ногами і ослабленою імунною системою. Це пояснюється поганою циркуляцією крові, що дозволяє вірусам краще “зміцнитися” в організмі. В цьому випадку слід носити теплі шкарпетки і не ходити по будинку босоніж, - пише ukrhealth.net

Друга небезпечна звичка — куріння. Як підкреслюють вчені, особливе значення для імунної системи має той факт, що куріння пошкоджує так звані «вії» в бронхах. Це смертельно небезпечно, тому що вони, по-перше, виконують функцію видалення сміття з легень, а по-друге, перешкоджають проникненню вірусів.

Знижує здатність опору шкідливим мікроорганізмам і вживання алкоголю. Крім того, на імунітеті погано позначається звичка пізно лягати спати і небажання боротися зі стресами.

Що стосується неправильного харчування, то досить деякий час харчуватися фастфудом, щоб серйозно підірвати імунітет.

Як повідомлялося раніше, є чіткі свідчення для звернення до імунолога. Це часті застуди, гострі алергічні реакції, бронхіальна астма, ХОЗЛ, постійна втома, а також регулярно рецидивуючі бактеріальні, грибкові або вірусні інфекції (наприклад, фурункульоз, остеомієліт, кандидоз, герпес).

Будь-які засоби для підвищення імунітету повинен прописувати тільки лікар. Тим більше, що їх, нешкідливих і універсальних, ще не придумали.

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Теги: здоров'я, імунітет, звичка
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