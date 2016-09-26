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На Волині призначили нових суддів

На Волині призначили нових суддів
У трьох судах Волинської області згідно з указом президента призначили нових суддів.

Про це повідомляють на офіційному сайті глави держави.

Як пишуть в указі відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ЯСЕЛЬСЬКОГО Ігоря Віталійовича;

судді Любомльського районного суду Волинської області ГАЙДУК Аллу Леонтіївну;

судді Старовижівського районного суду Волинської області ХАВРОНУ Оксану Йосипівну.

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Теги: суд, суддя, указ, призначення
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