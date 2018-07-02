Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень





Така ж сума і для партії, щоб йти в міську раду, інформує рух



Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень. Загалом по Україні застава зросла у 40 разів. У Луцьку менша цифра, оскільки кількість виборців у порівнянні з минулими виборами зменшилася на декілька тисяч.



У випадку місцевих виборів розмір застави залежить від кількості зареєстрованих виборців. Луцьк - одне з найменших за кількістю мешканців. За розміром застави місто займає 6 місце з кінця серед інших міст.



Така ж сума стосується і партій.



Тож в очільників місцевих осередків партій поцікавилися, де вони планують брати кошти на заставу.



"Складно відповісти. Це ж ніби інструмент, який вирішує проблему. З іншого боку, для декого з моїх знайомих було важко дати заставу 50 тисяч на вибори в нардепи. Також в нас нема політичної культури, де б виборці свідомо і охоче давали гроші своєму кандидату. Тому великі застави сьогодні ставлять кандидатів в залежність від спонсорів”, - розповів очільник обласного осередку “Європейської Солідарності” Іван Мирка.



Чи має партія кошти на такі суми застави, Мирка не сказав. Лише додав:



"Я думаю, це буде складним випробуванням як для кандидатів, так і для партій”.



Керівник Волинської обласної організації “Громадського руху “Народний контроль” Павло Данильчук, який в 2015 році був кандидатом в мери Луцька, зазначив, що значне збільшення розміру застави ускладнює балотуватися незалежним структурам і кандидатам:



"Ця застава розчищає дорогу на місцевих виборах грошовитим, олігархічним партіям. І однозначно не стимулює конкуренцію та появу в місцевій політиці незалежних структур”, - пояснив Данильчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень.Така ж сума і для партії, щоб йти в міську раду, інформує рух Чесно Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень. Загалом по Україні застава зросла у 40 разів. У Луцьку менша цифра, оскільки кількість виборців у порівнянні з минулими виборами зменшилася на декілька тисяч.У випадку місцевих виборів розмір застави залежить від кількості зареєстрованих виборців. Луцьк - одне з найменших за кількістю мешканців. За розміром застави місто займає 6 місце з кінця серед інших міст.Така ж сума стосується і партій.Тож в очільників місцевих осередків партій поцікавилися, де вони планують брати кошти на заставу."Складно відповісти. Це ж ніби інструмент, який вирішує проблему. З іншого боку, для декого з моїх знайомих було важко дати заставу 50 тисяч на вибори в нардепи. Також в нас нема політичної культури, де б виборці свідомо і охоче давали гроші своєму кандидату. Тому великі застави сьогодні ставлять кандидатів в залежність від спонсорів”, - розповів очільник обласного осередку “Європейської Солідарності”Чи має партія кошти на такі суми застави, Мирка не сказав. Лише додав:"Я думаю, це буде складним випробуванням як для кандидатів, так і для партій”.Керівник Волинської обласної організації “Громадського руху “Народний контроль”, який в 2015 році був кандидатом в мери Луцька, зазначив, що значне збільшення розміру застави ускладнює балотуватися незалежним структурам і кандидатам:"Ця застава розчищає дорогу на місцевих виборах грошовитим, олігархічним партіям. І однозначно не стимулює конкуренцію та появу в місцевій політиці незалежних структур”, - пояснив Данильчук.

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