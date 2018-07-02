Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень
Сьогодні, 13:59
Грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень.
Така ж сума і для партії, щоб йти в міську раду, інформує рух Чесно.
Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень. Загалом по Україні застава зросла у 40 разів. У Луцьку менша цифра, оскільки кількість виборців у порівнянні з минулими виборами зменшилася на декілька тисяч.
У випадку місцевих виборів розмір застави залежить від кількості зареєстрованих виборців. Луцьк - одне з найменших за кількістю мешканців. За розміром застави місто займає 6 місце з кінця серед інших міст.
Така ж сума стосується і партій.
Тож в очільників місцевих осередків партій поцікавилися, де вони планують брати кошти на заставу.
"Складно відповісти. Це ж ніби інструмент, який вирішує проблему. З іншого боку, для декого з моїх знайомих було важко дати заставу 50 тисяч на вибори в нардепи. Також в нас нема політичної культури, де б виборці свідомо і охоче давали гроші своєму кандидату. Тому великі застави сьогодні ставлять кандидатів в залежність від спонсорів”, - розповів очільник обласного осередку “Європейської Солідарності” Іван Мирка.
Чи має партія кошти на такі суми застави, Мирка не сказав. Лише додав:
"Я думаю, це буде складним випробуванням як для кандидатів, так і для партій”.
Керівник Волинської обласної організації “Громадського руху “Народний контроль” Павло Данильчук, який в 2015 році був кандидатом в мери Луцька, зазначив, що значне збільшення розміру застави ускладнює балотуватися незалежним структурам і кандидатам:
"Ця застава розчищає дорогу на місцевих виборах грошовитим, олігархічним партіям. І однозначно не стимулює конкуренцію та появу в місцевій політиці незалежних структур”, - пояснив Данильчук.
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Така ж сума і для партії, щоб йти в міську раду, інформує рух Чесно.
Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень. Загалом по Україні застава зросла у 40 разів. У Луцьку менша цифра, оскільки кількість виборців у порівнянні з минулими виборами зменшилася на декілька тисяч.
У випадку місцевих виборів розмір застави залежить від кількості зареєстрованих виборців. Луцьк - одне з найменших за кількістю мешканців. За розміром застави місто займає 6 місце з кінця серед інших міст.
Така ж сума стосується і партій.
Тож в очільників місцевих осередків партій поцікавилися, де вони планують брати кошти на заставу.
"Складно відповісти. Це ж ніби інструмент, який вирішує проблему. З іншого боку, для декого з моїх знайомих було важко дати заставу 50 тисяч на вибори в нардепи. Також в нас нема політичної культури, де б виборці свідомо і охоче давали гроші своєму кандидату. Тому великі застави сьогодні ставлять кандидатів в залежність від спонсорів”, - розповів очільник обласного осередку “Європейської Солідарності” Іван Мирка.
Чи має партія кошти на такі суми застави, Мирка не сказав. Лише додав:
"Я думаю, це буде складним випробуванням як для кандидатів, так і для партій”.
Керівник Волинської обласної організації “Громадського руху “Народний контроль” Павло Данильчук, який в 2015 році був кандидатом в мери Луцька, зазначив, що значне збільшення розміру застави ускладнює балотуватися незалежним структурам і кандидатам:
"Ця застава розчищає дорогу на місцевих виборах грошовитим, олігархічним партіям. І однозначно не стимулює конкуренцію та появу в місцевій політиці незалежних структур”, - пояснив Данильчук.
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