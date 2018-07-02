вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень

Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень
Грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень.

Така ж сума і для партії, щоб йти в міську раду, інформує рух Чесно.

Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень. Загалом по Україні застава зросла у 40 разів. У Луцьку менша цифра, оскільки кількість виборців у порівнянні з минулими виборами зменшилася на декілька тисяч.

У випадку місцевих виборів розмір застави залежить від кількості зареєстрованих виборців. Луцьк - одне з найменших за кількістю мешканців. За розміром застави місто займає 6 місце з кінця серед інших міст.
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень

Така ж сума стосується і партій.
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень

Тож в очільників місцевих осередків партій поцікавилися, де вони планують брати кошти на заставу.

"Складно відповісти. Це ж ніби інструмент, який вирішує проблему. З іншого боку, для декого з моїх знайомих було важко дати заставу 50 тисяч на вибори в нардепи. Також в нас нема політичної культури, де б виборці свідомо і охоче давали гроші своєму кандидату. Тому великі застави сьогодні ставлять кандидатів в залежність від спонсорів”, - розповів очільник обласного осередку “Європейської Солідарності” Іван Мирка.

Чи має партія кошти на такі суми застави, Мирка не сказав. Лише додав:

"Я думаю, це буде складним випробуванням як для кандидатів, так і для партій”.

Керівник Волинської обласної організації “Громадського руху “Народний контроль” Павло Данильчук, який в 2015 році був кандидатом в мери Луцька, зазначив, що значне збільшення розміру застави ускладнює балотуватися незалежним структурам і кандидатам:

"Ця застава розчищає дорогу на місцевих виборах грошовитим, олігархічним партіям. І однозначно не стимулює конкуренцію та появу в місцевій політиці незалежних структур”, - пояснив Данильчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вибори, мер, застава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні будуть по-новому перевіряти перевізників
Сьогодні, 14:01
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень
Сьогодні, 13:59
Відлік іде на дні: молода жінка з Волині з останніх сил долає четверту стадію раку
Сьогодні, 13:43
Чим багаті новопризначені служителі Феміди місцевих судів на Волині
Сьогодні, 13:34
Як не попасти на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
Місто має відчути людину, яка готова вести громаду, - Вусенко Місто має відчути людину, яка готова вести громаду, - Вусенко
02 липень, 2018, 11:55
Романюк VS Товстенюк: дебати кандидатів на пост мера Луцька - у прямому ефірі Романюк VS Товстенюк: дебати кандидатів на пост мера Луцька - у прямому ефірі
13 листопад, 2015, 19:03
Сьогодні у прямому ефірі на «Аверсі» - дебати кандидатів на посаду мера Сьогодні у прямому ефірі на «Аверсі» - дебати кандидатів на посаду мера
13 листопад, 2015, 17:00
Кого «Самопоміч» буде підтримувати на пост мера Луцька Кого «Самопоміч» буде підтримувати на пост мера Луцька
15 липень, 2015, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні будуть по-новому перевіряти перевізників
Сьогодні, 14:01
 0
Кандидатам у мери Луцька доведеться заплатити 283 тисячі гривень
Сьогодні, 13:59
 0
Відлік іде на дні: молода жінка з Волині з останніх сил долає четверту стадію раку
Сьогодні, 13:43
 0
Чим багаті новопризначені служителі Феміди місцевих судів на Волині
Сьогодні, 13:34
 0
Як не попасти на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8