На Волині продавчиня «обчистила» магазин, вкравши товару на 50 тисяч
Сьогодні, 14:15
У Нововолинську співробітниця продуктового магазину ошукала роботодавців, вкравши товар на суму приблизно 50 тисяч гривень.
Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, із заявою в правоохоронні органи звернувся власник магазину, який під час ревізії виявив велику недостачу товару.
Поліцейські з’ясували, що товар поступово крала працівниця магазину. Жінка в скоєному зізналась, завдані збитки зобов’язується компенсувати.
Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри.
Фото – ілюстративне.
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Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, із заявою в правоохоронні органи звернувся власник магазину, який під час ревізії виявив велику недостачу товару.
Поліцейські з’ясували, що товар поступово крала працівниця магазину. Жінка в скоєному зізналась, завдані збитки зобов’язується компенсувати.
Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри.
Фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
Або на неї повісили недостачу
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