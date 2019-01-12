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На Волині продавчиня «обчистила» магазин, вкравши товару на 50 тисяч

На Волині продавчиня «обчистила» магазин, вкравши товару на 50 тисяч
У Нововолинську співробітниця продуктового магазину ошукала роботодавців, вкравши товар на суму приблизно 50 тисяч гривень.

Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, із заявою в правоохоронні органи звернувся власник магазину, який під час ревізії виявив велику недостачу товару.

Поліцейські з’ясували, що товар поступово крала працівниця магазину. Жінка в скоєному зізналась, завдані збитки зобов’язується компенсувати.

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри.

Фото – ілюстративне.

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Теги: товар, магазин
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Коментарі 1
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Або на неї повісили недостачу
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