На Волині продавчиня «обчистила» магазин, вкравши товару на 50 тисяч





Як розповів у коментарі Василь Бучинський, із заявою в правоохоронні органи звернувся власник магазину, який під час ревізії виявив велику недостачу товару.



Поліцейські з’ясували, що товар поступово крала працівниця магазину. Жінка в скоєному зізналась, завдані збитки зобов’язується компенсувати.



Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри.



Фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську співробітниця продуктового магазину ошукала роботодавців, вкравши товар на суму приблизно 50 тисяч гривень.Як розповів у коментарі БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції, із заявою в правоохоронні органи звернувся власник магазину, який під час ревізії виявив велику недостачу товару.Поліцейські з’ясували, що товар поступово крала працівниця магазину. Жінка в скоєному зізналась, завдані збитки зобов’язується компенсувати.Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри.Фото – ілюстративне.

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