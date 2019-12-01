Кодування супутникового сигналу відтермінують





Відтермінування проводиться на прохання операторів супутникового зв’язку і пов’язане з ажіотажем на тюнери та великою кількістю дзвінків до call-центрів. Зокрема, до Viasat надходить близько 20 тис. звернень щоденно, - повідомляє



А домогосподарств, які змушені будуть обрати інший тип прийому через кодування супутника, за різними підрахунками, близько 4 мільйони.



"З огляду на таку активність, ми ухвалили рішення підтримати запит провайдерів про перенесення кодування на один тиждень. Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств – завдання не просте, і ми прогнозували, що основний пік підключень припаде на останні тижні перед кодуванням", – зазначає Юлія Трибушна, директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.



Вона також додала, що холдинг StarLightMedia вже готовий до кодування – підключили все необхідне обладнання, запустили HD-версії каналів, а партнери підтвердили технічну готовність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кодування супутникового сигналу перенесли на тиждень. Тож 23 найбільших телеканали закодують сигнал 28 січня 2020 року.Відтермінування проводиться на прохання операторів супутникового зв’язку і пов’язане з ажіотажем на тюнери та великою кількістю дзвінків до call-центрів. Зокрема, до Viasat надходить близько 20 тис. звернень щоденно, - повідомляє "Факти" А домогосподарств, які змушені будуть обрати інший тип прийому через кодування супутника, за різними підрахунками, близько 4 мільйони."З огляду на таку активність, ми ухвалили рішення підтримати запит провайдерів про перенесення кодування на один тиждень. Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств – завдання не просте, і ми прогнозували, що основний пік підключень припаде на останні тижні перед кодуванням", – зазначає, директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.Вона також додала, що холдинг StarLightMedia вже готовий до кодування – підключили все необхідне обладнання, запустили HD-версії каналів, а партнери підтвердили технічну готовність.

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