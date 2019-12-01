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Кодування супутникового сигналу відтермінують

Кодування супутникового сигналу відтермінують
Кодування супутникового сигналу перенесли на тиждень. Тож 23 найбільших телеканали закодують сигнал 28 січня 2020 року.

Відтермінування проводиться на прохання операторів супутникового зв’язку і пов’язане з ажіотажем на тюнери та великою кількістю дзвінків до call-центрів. Зокрема, до Viasat надходить близько 20 тис. звернень щоденно, - повідомляє "Факти".

А домогосподарств, які змушені будуть обрати інший тип прийому через кодування супутника, за різними підрахунками, близько 4 мільйони.

"З огляду на таку активність, ми ухвалили рішення підтримати запит провайдерів про перенесення кодування на один тиждень. Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств – завдання не просте, і ми прогнозували, що основний пік підключень припаде на останні тижні перед кодуванням", – зазначає Юлія Трибушна, директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.

Вона також додала, що холдинг StarLightMedia вже готовий до кодування – підключили все необхідне обладнання, запустили HD-версії каналів, а партнери підтвердили технічну готовність.

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Теги: кодування, супутникове телебачення, дата
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