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Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО

Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
На вулиці Сірка, 5 у Нововолинську в закинутих кімнатах колишнього гуртожитку на 5-му поверсі влаштували притон: вночі збираються компанії та розпивають спиртні напої.

Про це БУГу розповіли мешканці будинку.

«Збираються чоловік по 20, приходять сюди після 7-ї вечора. Розпивають спиртні напої і наркомани вештаються. Вже кілька років в кімнатах ніхто не живе. Часом неможливо пройти по сходовій клітині, залишають безлад і ходять «по потребам», – розповідають сусіди помешкання.

Мешканці під’їзду бідкаються, що і на третьому поверсі жили два наркомани. Однак нещодавно їх виселили, бо знайшли хворобу Боткіна.

Люди показали журналістам світлини. На фото видно порожні пляшки, недопалки, бруд та повну антисанітарію.

Ввечері люди бояться виходити зі своїх квартир. Часто компанія із цих приміщень розводить також безлад на сходовому майданчику.

Люди змушені миритися з таким сусідством і не знають, в які інстанції звертатися, аби щось вдіяти.



Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Нововолинськ, притон, скарги, квартира
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