На Хмельниччині юнак порізав ножем трьох родичів





Про це



Через моторошні крики постраждалих на подвір’я прибігла сусідка. Вона розповідає, що 17-річний Влад бив бабусю ножем і ногами. Він пошматував їй внутрішні органи, дядькові практично відрізав вухо, порізав шию, а тітку бив ножем по голові і шиї.



Лікарі говорять, що стан хворих середньої тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмельницькій області 17-річний хлопець мало не до смерті порізав ножем власних родичів. Жертвами підлітка стали бабуся, рідні тітка та дядько.Про це пишуть ФАКТИЧерез моторошні крики постраждалих на подвір’я прибігла сусідка. Вона розповідає, що 17-річний Влад бив бабусю ножем і ногами. Він пошматував їй внутрішні органи, дядькові практично відрізав вухо, порізав шию, а тітку бив ножем по голові і шиї.Лікарі говорять, що стан хворих середньої тяжкості.

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