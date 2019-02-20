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На Хмельниччині юнак порізав ножем трьох родичів

На Хмельниччині юнак порізав ножем трьох родичів
У Хмельницькій області 17-річний хлопець мало не до смерті порізав ножем власних родичів. Жертвами підлітка стали бабуся, рідні тітка та дядько.

Про це пишуть ФАКТИ

Через моторошні крики постраждалих на подвір’я прибігла сусідка. Вона розповідає, що 17-річний Влад бив бабусю ножем і ногами. Він пошматував їй внутрішні органи, дядькові практично відрізав вухо, порізав шию, а тітку бив ножем по голові і шиї.

Лікарі говорять, що стан хворих середньої тяжкості.

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Теги: юнак, ніж, порізав, напад
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