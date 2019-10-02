Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків





Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України,



Проект закону № 2540 про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України “Про публічні закупівлі” має на меті створення умов для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів.



Законопроектом пропонується у пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" чинної редакції Закону України "Про публічні закупівлі" цифри і слова "31 березня 2020 року" замінити на цифри і слова "30 квітня 2020 року включно".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.Проект закону № 2540 про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України “Про публічні закупівлі” має на меті створення умов для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів.Законопроектом пропонується у пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" чинної редакції Закону України "Про публічні закупівлі" цифри і слова "31 березня 2020 року" замінити на цифри і слова "30 квітня 2020 року включно".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію