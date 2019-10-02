вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків

Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків
Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.

Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону № 2540 про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України “Про публічні закупівлі” має на меті створення умов для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів.

Законопроектом пропонується у пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" чинної редакції Закону України "Про публічні закупівлі" цифри і слова "31 березня 2020 року" замінити на цифри і слова "30 квітня 2020 року включно".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки, закупівля, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків
Сьогодні, 04:08
На Хмельниччині юнак порізав ножем трьох родичів
Сьогодні, 03:17
Українські прикордонники затримали контрабанду фальсифікованих ліків
Сьогодні, 02:16
У Шацькому нацпарку запровадили електронний облік деревини
Сьогодні, 01:07
У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»
Сьогодні, 00:16
Схожі новини
Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч Для мешканців Ковеля закуплять інсуліну на 100 тисяч
02 жовтень, 2019, 19:26
Перелік ліків, що закуповуються за державні кошти, у 2017 році скоротять вдесятеро Перелік ліків, що закуповуються за державні кошти, у 2017 році скоротять вдесятеро
22 вересень, 2016, 13:02
Несумісні ліки можуть завдати серйозної шкоди, а інколи навіть вбити Несумісні ліки можуть завдати серйозної шкоди, а інколи навіть вбити
10 вересень, 2016, 01:32
МОЗ України припинило закупівлю ліків МОЗ України припинило закупівлю ліків
02 серпень, 2016, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нардепи продовжили термін публічних закупівель ліків
Сьогодні, 04:08
 0
На Хмельниччині юнак порізав ножем трьох родичів
Сьогодні, 03:17
 0
Українські прикордонники затримали контрабанду фальсифікованих ліків
Сьогодні, 02:16
 0
У Шацькому нацпарку запровадили електронний облік деревини
Сьогодні, 01:07
 0
У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»
Сьогодні, 00:16
 0
Медіа
відео
1/8