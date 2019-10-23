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Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранок 17 січня вразив лучан густим туманом. У його ополоні опинилося усе місто.

Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.

Місто ж, оповите густим туманом, стало містичним. Загадковості додала й легка паморозь.

Станом на майже 11 годину туман уже не такий густий, як з самого ранку, але все ще тримає позиції.

Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.

Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: туман, Луцьк
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