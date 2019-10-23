Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранок 17 січня вразив лучан густим туманом. У його ополоні опинилося усе місто.Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.Місто ж, оповите густим туманом, стало містичним. Загадковості додала й легка паморозь.Станом на майже 11 годину туман уже не такий густий, як з самого ранку, але все ще тримає позиції.Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати