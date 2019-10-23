Ранковий Луцьк – у туманному полоні. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 10:55
Ранок 17 січня вразив лучан густим туманом. У його ополоні опинилося усе місто.
Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.
Місто ж, оповите густим туманом, стало містичним. Загадковості додала й легка паморозь.
Станом на майже 11 годину туман уже не такий густий, як з самого ранку, але все ще тримає позиції.
Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.
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Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.
Місто ж, оповите густим туманом, стало містичним. Загадковості додала й легка паморозь.
Станом на майже 11 годину туман уже не такий густий, як з самого ранку, але все ще тримає позиції.
Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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