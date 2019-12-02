Волинський окружний адміністративний суд взяли під охорону





Взяття об’єкту правосуддя під охорону Служби судової охорони відбулося урочисто. Особовий склад, який заступав на забезпечення безпеки цієї судової установи, вишикувався у залі засідань, - інформує



Заступник голови Волинського окружного адміністративного суду Віктор Мачульський привітав співробітників Служби з початком служби у стінах судової установи й побажав пильності в роботі та професійності у вчинках.



"Ми знаємо, що на Службу судової охорони покладено великий обсяг відповідальних завдань. Радий вітати сьогодні вас у нашому суді й зичу здоров’я та наснаги в несенні служби", – побажав Віктор Мачульський.



Водночас начальник Територіально управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва зазначив, що суспільство вимагає від співробітників Служби високого професіоналізму, гідного несення служби та надійності.



"Від нас із вами залежить безпека усіх присутніх у судових установах, спокій та правопорядок у приміщеннях і поза ними. Будьте гідні звання співробітника Служби судової охорони, адже стояти на варті верховенства права відповідально та почесно", – підкреслив полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва.



Завершився захід інструктажем співробітників Територіального управління Служби у Волинській області щодо особливостей охорони приміщень суду.



Зазначимо, що це вже 5 судова установа Волині, котра перейшла під охорону співробітників Служби судової охорони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 17 січня, Волинський окружний адміністративний суд перебуває під охороною Служби судової охорони.Взяття об’єкту правосуддя під охорону Служби судової охорони відбулося урочисто. Особовий склад, який заступав на забезпечення безпеки цієї судової установи, вишикувався у залі засідань, - інформує Служба судової охорони Заступник голови Волинського окружного адміністративного судупривітав співробітників Служби з початком служби у стінах судової установи й побажав пильності в роботі та професійності у вчинках."Ми знаємо, що на Службу судової охорони покладено великий обсяг відповідальних завдань. Радий вітати сьогодні вас у нашому суді й зичу здоров’я та наснаги в несенні служби", – побажав Віктор Мачульський.Водночас начальник Територіально управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Служби судової охоронизазначив, що суспільство вимагає від співробітників Служби високого професіоналізму, гідного несення служби та надійності."Від нас із вами залежить безпека усіх присутніх у судових установах, спокій та правопорядок у приміщеннях і поза ними. Будьте гідні звання співробітника Служби судової охорони, адже стояти на варті верховенства права відповідально та почесно", – підкреслив полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва.Завершився захід інструктажем співробітників Територіального управління Служби у Волинській області щодо особливостей охорони приміщень суду.Зазначимо, що це вже 5 судова установа Волині, котра перейшла під охорону співробітників Служби судової охорони.

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