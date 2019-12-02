Волинський окружний адміністративний суд взяли під охорону
Сьогодні, 15:17
Відсьогодні, 17 січня, Волинський окружний адміністративний суд перебуває під охороною Служби судової охорони.
Взяття об’єкту правосуддя під охорону Служби судової охорони відбулося урочисто. Особовий склад, який заступав на забезпечення безпеки цієї судової установи, вишикувався у залі засідань, - інформує Служба судової охорони.
Заступник голови Волинського окружного адміністративного суду Віктор Мачульський привітав співробітників Служби з початком служби у стінах судової установи й побажав пильності в роботі та професійності у вчинках.
"Ми знаємо, що на Службу судової охорони покладено великий обсяг відповідальних завдань. Радий вітати сьогодні вас у нашому суді й зичу здоров’я та наснаги в несенні служби", – побажав Віктор Мачульський.
Водночас начальник Територіально управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва зазначив, що суспільство вимагає від співробітників Служби високого професіоналізму, гідного несення служби та надійності.
"Від нас із вами залежить безпека усіх присутніх у судових установах, спокій та правопорядок у приміщеннях і поза ними. Будьте гідні звання співробітника Служби судової охорони, адже стояти на варті верховенства права відповідально та почесно", – підкреслив полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва.
Завершився захід інструктажем співробітників Територіального управління Служби у Волинській області щодо особливостей охорони приміщень суду.
Зазначимо, що це вже 5 судова установа Волині, котра перейшла під охорону співробітників Служби судової охорони.
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Взяття об’єкту правосуддя під охорону Служби судової охорони відбулося урочисто. Особовий склад, який заступав на забезпечення безпеки цієї судової установи, вишикувався у залі засідань, - інформує Служба судової охорони.
Заступник голови Волинського окружного адміністративного суду Віктор Мачульський привітав співробітників Служби з початком служби у стінах судової установи й побажав пильності в роботі та професійності у вчинках.
"Ми знаємо, що на Службу судової охорони покладено великий обсяг відповідальних завдань. Радий вітати сьогодні вас у нашому суді й зичу здоров’я та наснаги в несенні служби", – побажав Віктор Мачульський.
Водночас начальник Територіально управління Служби судової охорони у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва зазначив, що суспільство вимагає від співробітників Служби високого професіоналізму, гідного несення служби та надійності.
"Від нас із вами залежить безпека усіх присутніх у судових установах, спокій та правопорядок у приміщеннях і поза ними. Будьте гідні звання співробітника Служби судової охорони, адже стояти на варті верховенства права відповідально та почесно", – підкреслив полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва.
Завершився захід інструктажем співробітників Територіального управління Служби у Волинській області щодо особливостей охорони приміщень суду.
Зазначимо, що це вже 5 судова установа Волині, котра перейшла під охорону співробітників Служби судової охорони.
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