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Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*

Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.

Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».

ПРЕМ`ЄРА: Віддана, 16+ (1:42)
ПРЕМ`ЄРА: Судити по совісті, 12+ (2:16)
ПРЕМ`ЄРА: Прокляття, 16+ (1:34)
ПРЕМ`ЄРА: Мої думки тихі, 12+ (1:44)
ПРЕМ`ЄРА: Феї і таємниця країни драконів 3D, 0+ (1:25)
ПРЕМ`ЄРА: Хто тобі доктор, 12+ (1:30)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Під водою, 16+ (1:35)
Гламурний бізнес, 16+ (1:24)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Ігри з вогнем, 0+ (1:30)
Скажене весілля 2, 0+ (1:40)
Щасливого різдва, 12+ (1:43)
Шпигуни під прикриттям, 0+ (1:42)

Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/

ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*


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Теги: ПортCity, кіно
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