Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 11:50
Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.
Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ`ЄРА: Віддана, 16+ (1:42)
ПРЕМ`ЄРА: Судити по совісті, 12+ (2:16)
ПРЕМ`ЄРА: Прокляття, 16+ (1:34)
ПРЕМ`ЄРА: Мої думки тихі, 12+ (1:44)
ПРЕМ`ЄРА: Феї і таємниця країни драконів 3D, 0+ (1:25)
ПРЕМ`ЄРА: Хто тобі доктор, 12+ (1:30)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Під водою, 16+ (1:35)
Гламурний бізнес, 16+ (1:24)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Ігри з вогнем, 0+ (1:30)
Скажене весілля 2, 0+ (1:40)
Щасливого різдва, 12+ (1:43)
Шпигуни під прикриттям, 0+ (1:42)
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ`ЄРА: Віддана, 16+ (1:42)
ПРЕМ`ЄРА: Судити по совісті, 12+ (2:16)
ПРЕМ`ЄРА: Прокляття, 16+ (1:34)
ПРЕМ`ЄРА: Мої думки тихі, 12+ (1:44)
ПРЕМ`ЄРА: Феї і таємниця країни драконів 3D, 0+ (1:25)
ПРЕМ`ЄРА: Хто тобі доктор, 12+ (1:30)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Під водою, 16+ (1:35)
Гламурний бізнес, 16+ (1:24)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Ігри з вогнем, 0+ (1:30)
Скажене весілля 2, 0+ (1:40)
Щасливого різдва, 12+ (1:43)
Шпигуни під прикриттям, 0+ (1:42)
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ПЦУ пояснили, чому воду святять 18 та 19 січня
Сьогодні, 12:13
Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 11:50
Помер колишній настоятель храму на Волині
Сьогодні, 11:00
Медіа