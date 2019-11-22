Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*





Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».



ПРЕМ`ЄРА: Віддана, 16+ (1:42)

ПРЕМ`ЄРА: Судити по совісті, 12+ (2:16)

ПРЕМ`ЄРА: Прокляття, 16+ (1:34)

ПРЕМ`ЄРА: Мої думки тихі, 12+ (1:44)

ПРЕМ`ЄРА: Феї і таємниця країни драконів 3D, 0+ (1:25)

ПРЕМ`ЄРА: Хто тобі доктор, 12+ (1:30)

Дулітл 3D, 0+ (1:33)

Під водою, 16+ (1:35)

Гламурний бізнес, 16+ (1:24)

Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)

Ігри з вогнем, 0+ (1:30)

Скажене весілля 2, 0+ (1:40)

Щасливого різдва, 12+ (1:43)

Шпигуни під прикриттям, 0+ (1:42)



Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті:



ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх



Деталі за телефоном: 067 334 50 88.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».ПРЕМ`ЄРА: Віддана, 16+ (1:42)ПРЕМ`ЄРА: Судити по совісті, 12+ (2:16)ПРЕМ`ЄРА: Прокляття, 16+ (1:34)ПРЕМ`ЄРА: Мої думки тихі, 12+ (1:44)ПРЕМ`ЄРА: Феї і таємниця країни драконів 3D, 0+ (1:25)ПРЕМ`ЄРА: Хто тобі доктор, 12+ (1:30)Дулітл 3D, 0+ (1:33)Під водою, 16+ (1:35)Гламурний бізнес, 16+ (1:24)Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)Ігри з вогнем, 0+ (1:30)Скажене весілля 2, 0+ (1:40)Щасливого різдва, 12+ (1:43)Шпигуни під прикриттям, 0+ (1:42)Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/ ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверхДеталі за телефоном: 067 334 50 88.

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