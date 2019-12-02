У Луцьку на переході бус збив дівчину





Про це Інформаційному агентству



ДТП сталася навпроти спорткомплексу СНУ близько 23 години 18 січня.



За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen на пішохідному переході збив 20-річну дівчину. Її госпіталізували до лікарні.



Деталі згодом.

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