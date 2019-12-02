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У Луцьку на переході бус збив дівчину

У Луцьку на переході бус збив дівчину
У Луцьку на проспекті Грушевського збили пішохода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП сталася навпроти спорткомплексу СНУ близько 23 години 18 січня.

За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen на пішохідному переході збив 20-річну дівчину. Її госпіталізували до лікарні.

Деталі згодом.

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Теги: Луцьк, пішохід, аварія
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