У Луцьку на переході бус збив дівчину
Сьогодні, 09:29
У Луцьку на проспекті Грушевського збили пішохода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталася навпроти спорткомплексу СНУ близько 23 години 18 січня.
За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen на пішохідному переході збив 20-річну дівчину. Її госпіталізували до лікарні.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталася навпроти спорткомплексу СНУ близько 23 години 18 січня.
За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen на пішохідному переході збив 20-річну дівчину. Її госпіталізували до лікарні.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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