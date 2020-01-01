Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 21 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +3…+4. Вітер західний і північно-західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +3…+4. Вітер західний і північно-західний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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