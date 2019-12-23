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Луцьких перевізників не допустили до конкурсу

Луцьких перевізників не допустили до конкурсу
У Луцьку не допустили до участі в конкурсі на перевезення пасажирів «АТП 10701» та «АТП Санрайз».

Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що перевізники не подали документи на перевезення пасажирів за маршрутом №28 належним чином.

«Учора було засідання робочого органу і знайшли два недоліки щодо цих перевізників. Зокрема, «Санрайз» має недостатньо автобусів для перевезення, вони задіяні на інших маршрутах №1, №8 та №10», - повідомив посадовець.

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Теги: перевізники, конкурс, перевезення, Луцьк, Володимир Степанов
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Коментарі 1
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Продовжують допускати з Еталонами і Богданами? Може вже вдосталь того хламу і нехай перевізники інший транспорт купляють?! Набридло вже те все бачити як влада сама риє яму для ВСІХ і для себе і для перевізників і для пасажирів!!!
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