Луцьких перевізників не допустили до конкурсу

У Луцьку не допустили до участі в конкурсі на перевезення пасажирів «АТП 10701» та «АТП Санрайз».Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що перевізники не подали документи на перевезення пасажирів за маршрутом №28 належним чином.«Учора було засідання робочого органу і знайшли два недоліки щодо цих перевізників. Зокрема, «Санрайз» має недостатньо автобусів для перевезення, вони задіяні на інших маршрутах №1, №8 та №10», - повідомив посадовець.