Луцьких перевізників не допустили до конкурсу
Сьогодні, 10:30
У Луцьку не допустили до участі в конкурсі на перевезення пасажирів «АТП 10701» та «АТП Санрайз».
Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що перевізники не подали документи на перевезення пасажирів за маршрутом №28 належним чином.
«Учора було засідання робочого органу і знайшли два недоліки щодо цих перевізників. Зокрема, «Санрайз» має недостатньо автобусів для перевезення, вони задіяні на інших маршрутах №1, №8 та №10», - повідомив посадовець.
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Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що перевізники не подали документи на перевезення пасажирів за маршрутом №28 належним чином.
«Учора було засідання робочого органу і знайшли два недоліки щодо цих перевізників. Зокрема, «Санрайз» має недостатньо автобусів для перевезення, вони задіяні на інших маршрутах №1, №8 та №10», - повідомив посадовець.
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Коментарі 1
Продовжують допускати з Еталонами і Богданами? Може вже вдосталь того хламу і нехай перевізники інший транспорт купляють?! Набридло вже те все бачити як влада сама риє яму для ВСІХ і для себе і для перевізників і для пасажирів!!!
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