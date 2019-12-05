Луцькі пенсіонери безкоштовно дивилися виставу студії-театру «ГаРмИдЕр». ФОТО





Захід відбувся у вівторок, 21 січня, , - пише



Трагікомедію за мотивами п’єси українського драматурга Миколи Куліша показали в рамках соціального проєкту “Доступний кіно/театр для пенсіонерів”, який реалізовує Громадянський Рух "CВІДОМІ" та Multiplex.



Ініціатива громадської організації, засновником якої є політик та бізнесмен Андрій Покровський, дає можливість луцьким пенсіонерам безкоштовно переглядати театральні вистави та кінострічки.



В основу твору, який показали у «Промені», покладено анекдотичну історію про те, як харківський службовець «Донвугілля» з Н-ської вулиці Холодної Гори Мина Мазайло вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачив причину своїх життєвих і службових поразок, на престижніше – російське Мазєнін. Але суперечка з приводу цього факту поступово переходить у сімейну дискусію і виходить на рівень глобальної проблеми. Актори студії-театру "ГаРмИдЕр" мистецьки передали атмосферу та настрій п’єси.



Пенсіонерки, представниці Волинського Акме-Університету Катерина Маркевич та Ольга Сміла розповідають, що на вистави та кіно приходять не вперше. Зауважують, що фільми надзвичайно цікаві.



«Сьогоднішній захід – це і підтримка «ГаРмИдЕра», і нам добре. Дуже дякуємо «СВІДОМИМ», що дають нам таку можливість», – діляться враженнями жінки.



Координатор проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» Євгеній Мікоян зауважує, що п’єсу для показу обрали не випадково.



«Ми намагаємося підтримати якісний український та волинський культурний продукт. Більше того, ця вистава досить актуальна, це класика, хоча має трішки сучасну інтерпретацію. Наш проєкт «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» розвивається. Нещодавно ми почали співпрацювати з кіностудіями, шукаємо якісне українське кіно. Тобто ми розширємо формат», – розповідає Євгеній Мікоян.



Зі сцени він висловив подяку усім, хто долучився до показу вистави: студії-театру «ГаРмИдЕр», режисерці Руслані Порицькій за її працю і бачення твору, за технічну підтримку Антону Ємєльянову і «Hepler Place» та її засновниці Ірині Хеплер.



До слова, не лише пенсіонери мали можливість дивитися виставу. У «Промінь» запросили учасників ООС, їхні сім’ї та сім’ї загиблих, а також учнів 9-10 класів, бо саме у цих класах вивчається п’єса.



Своєю чергою співзасновник «СВІДОМИХ» Михайло Наход розповідає, що те, скільки людей у залі, показує, що пенсіонери таки зацікавлені у цьому проєкті і у тому, що робить Громадянський Рух «СВІДОМІ».



«Сьогодні, напевно, найбільша кількість глядачів зібралася. Очевидно, в луцьких пенсіонерів є запит на сучасні тренди в культурі, вони хочуть відвідувати подібні заходи. Ми зараз показуємо не лише ті фільми, які зараз виходять і є на широких екранах, а більше намагаємося прислухатися до думок пенсіонерів і показувати те, що їм подобається, що вони хочуть. А у рамках проєкту ми постійно експериментуємо. І сьогодні – це приклад того, що ці експерименти є успішними. Цією виставою ми започатковуємо співпрацю з театральною студією ГаРмИдЕр». Нам дуже приємно, що вони зголосилися взяти участь у цьому у проєкті», – коментує Михайло Наход.



Завдяки соціальному проєкту пенсіонери уже переглянули такі відомі фільми як «Перша людина», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Крути», а також вистави «Наталка Полтавка», «Циліндр» та багато інших.



«СВІДОМІ» кажуть, що ініціативу продовжуватимуть, адже для пенсіонерів це можливість якісного культурного відпочинку.



Нагадаємо, що безкоштовні кіносеанси можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника. Головною умовою є попередня реєстрація. Записатися для участі у проєкті пенсіонери можуть за телефонами: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» кілька сотень людей літнього віку мали можливість безкоштовно переглянути сучасну театральну постановку.Захід відбувся у вівторок, 21 січня, , - пише ІА "Конкурент" Трагікомедію за мотивами п’єси українського драматургапоказали в рамках соціального проєкту “Доступний кіно/театр для пенсіонерів”, який реалізовує Громадянський Рух "CВІДОМІ" та Multiplex.Ініціатива громадської організації, засновником якої є політик та бізнесмен, дає можливість луцьким пенсіонерам безкоштовно переглядати театральні вистави та кінострічки.В основу твору, який показали у «Промені», покладено анекдотичну історію про те, як харківський службовець «Донвугілля» з Н-ської вулиці Холодної Гори Мина Мазайло вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачив причину своїх життєвих і службових поразок, на престижніше – російське Мазєнін. Але суперечка з приводу цього факту поступово переходить у сімейну дискусію і виходить на рівень глобальної проблеми. Актори студії-театру "ГаРмИдЕр" мистецьки передали атмосферу та настрій п’єси.Пенсіонерки, представниці Волинського Акме-Університетутарозповідають, що на вистави та кіно приходять не вперше. Зауважують, що фільми надзвичайно цікаві.«Сьогоднішній захід – це і підтримка «ГаРмИдЕра», і нам добре. Дуже дякуємо «СВІДОМИМ», що дають нам таку можливість», – діляться враженнями жінки.Координатор проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів»зауважує, що п’єсу для показу обрали не випадково.«Ми намагаємося підтримати якісний український та волинський культурний продукт. Більше того, ця вистава досить актуальна, це класика, хоча має трішки сучасну інтерпретацію. Наш проєкт «Доступний кіно/театр для пенсіонерів» розвивається. Нещодавно ми почали співпрацювати з кіностудіями, шукаємо якісне українське кіно. Тобто ми розширємо формат», – розповідає Євгеній Мікоян.Зі сцени він висловив подяку усім, хто долучився до показу вистави: студії-театру «ГаРмИдЕр», режисерціза її працю і бачення твору, за технічну підтримкуі «Hepler Place» та її засновниціДо слова, не лише пенсіонери мали можливість дивитися виставу. У «Промінь» запросили учасників ООС, їхні сім’ї та сім’ї загиблих, а також учнів 9-10 класів, бо саме у цих класах вивчається п’єса.Своєю чергою співзасновник «СВІДОМИХ»розповідає, що те, скільки людей у залі, показує, що пенсіонери таки зацікавлені у цьому проєкті і у тому, що робить Громадянський Рух «СВІДОМІ».«Сьогодні, напевно, найбільша кількість глядачів зібралася. Очевидно, в луцьких пенсіонерів є запит на сучасні тренди в культурі, вони хочуть відвідувати подібні заходи. Ми зараз показуємо не лише ті фільми, які зараз виходять і є на широких екранах, а більше намагаємося прислухатися до думок пенсіонерів і показувати те, що їм подобається, що вони хочуть. А у рамках проєкту ми постійно експериментуємо. І сьогодні – це приклад того, що ці експерименти є успішними. Цією виставою ми започатковуємо співпрацю з театральною студією ГаРмИдЕр». Нам дуже приємно, що вони зголосилися взяти участь у цьому у проєкті», – коментуєЗавдяки соціальному проєкту пенсіонери уже переглянули такі відомі фільми як «Перша людина», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Крути», а також вистави «Наталка Полтавка», «Циліндр» та багато інших.«СВІДОМІ» кажуть, що ініціативу продовжуватимуть, адже для пенсіонерів це можливість якісного культурного відпочинку.Нагадаємо, що безкоштовні кіносеанси можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника. Головною умовою є попередня реєстрація. Записатися для участі у проєкті пенсіонери можуть за телефонами:

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