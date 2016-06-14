Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку

Петро Пилипюк та багаторічний керівник Луцького підшипникового заводу (нині – «SKF Україна») Володимир Цибульський підтримують створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів.



Про це



Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.



На думку Петра Пилипюка – це хороша ідея:



"Якщо ця агенція буде працювати над популяризацією Луцька за межами України і знайде правильні інструменти, щоб продемонструвати зацікавленість в іноземних інвесторах, то, звичайно, ідея хороша. Але має бути інвестиційний клімат, який навряд чи створюється в окремо взятому місті чи регіоні. Він має бути загалом в державі. Скажемо так, сьогодні Україна маєне дуже привабливий вигляд для іноземних інвесторів".



Своєю чергою Володимир Цибульський вважає, що зазначена агенція може повернути довіру інвесторі до міста:



"Ідея Тараса Шкітера якраз у тому й хороша, що така агенція зможе створити довіру хоча б до влади міста і продемонструвати чи гарантувати якусь стабільність для потенційного інвестора. Тому загалом в мене позитивне ставлення".



Разом із цим Пилипюк наголосив на необхідності дбати й про внутрішнього інвестора:



"Ті бізнесмени, які сьогодні заробили значний капітал, вони дуже уважно спостерігають за тим, що далі буде, і думають, готові вони інвестувати чи не готові. Там, де є правильне і мудре правління на рівні міст та регіонів, починається конкуренція з регіонами. І якщо ми говоримо про Волинь, то в найближчі три роки цей регіон має стати найбільш привабливим для інвестицій в Україні. Це має бути спільна ціль і влади, і бізнесу, і роботодавців, і профспілки. Адже інвестор буде обирати на карті найбільш прогнозований регіон".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний директор «Modern-Eхро»та багаторічний керівник Луцького підшипникового заводу (нині – «SKF Україна»)підтримують створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів.Про це пише ІА "Конкурент".Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.На думку Петра Пилипюка – це хороша ідея:"Якщо ця агенція буде працювати над популяризацією Луцька за межами України і знайде правильні інструменти, щоб продемонструвати зацікавленість в іноземних інвесторах, то, звичайно, ідея хороша. Але має бути інвестиційний клімат, який навряд чи створюється в окремо взятому місті чи регіоні. Він має бути загалом в державі. Скажемо так, сьогодні Україна маєне дуже привабливий вигляд для іноземних інвесторів".Своєю чергою Володимир Цибульський вважає, що зазначена агенція може повернути довіру інвесторі до міста:"Ідея Тараса Шкітера якраз у тому й хороша, що така агенція зможе створити довіру хоча б до влади міста і продемонструвати чи гарантувати якусь стабільність для потенційного інвестора. Тому загалом в мене позитивне ставлення".Разом із цим Пилипюк наголосив на необхідності дбати й про внутрішнього інвестора:"Ті бізнесмени, які сьогодні заробили значний капітал, вони дуже уважно спостерігають за тим, що далі буде, і думають, готові вони інвестувати чи не готові. Там, де є правильне і мудре правління на рівні міст та регіонів, починається конкуренція з регіонами. І якщо ми говоримо про Волинь, то в найближчі три роки цей регіон має стати найбільш привабливим для інвестицій в Україні. Це має бути спільна ціль і влади, і бізнесу, і роботодавців, і профспілки. Адже інвестор буде обирати на карті найбільш прогнозований регіон".

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