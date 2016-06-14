Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку
Сьогодні, 21:18
Генеральний директор «Modern-Eхро» Петро Пилипюк та багаторічний керівник Луцького підшипникового заводу (нині – «SKF Україна») Володимир Цибульський підтримують створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів.
Про це пише ІА "Конкурент".
Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.
На думку Петра Пилипюка – це хороша ідея:
"Якщо ця агенція буде працювати над популяризацією Луцька за межами України і знайде правильні інструменти, щоб продемонструвати зацікавленість в іноземних інвесторах, то, звичайно, ідея хороша. Але має бути інвестиційний клімат, який навряд чи створюється в окремо взятому місті чи регіоні. Він має бути загалом в державі. Скажемо так, сьогодні Україна маєне дуже привабливий вигляд для іноземних інвесторів".
Своєю чергою Володимир Цибульський вважає, що зазначена агенція може повернути довіру інвесторі до міста:
"Ідея Тараса Шкітера якраз у тому й хороша, що така агенція зможе створити довіру хоча б до влади міста і продемонструвати чи гарантувати якусь стабільність для потенційного інвестора. Тому загалом в мене позитивне ставлення".
Разом із цим Пилипюк наголосив на необхідності дбати й про внутрішнього інвестора:
"Ті бізнесмени, які сьогодні заробили значний капітал, вони дуже уважно спостерігають за тим, що далі буде, і думають, готові вони інвестувати чи не готові. Там, де є правильне і мудре правління на рівні міст та регіонів, починається конкуренція з регіонами. І якщо ми говоримо про Волинь, то в найближчі три роки цей регіон має стати найбільш привабливим для інвестицій в Україні. Це має бути спільна ціль і влади, і бізнесу, і роботодавців, і профспілки. Адже інвестор буде обирати на карті найбільш прогнозований регіон".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ІА "Конкурент".
Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.
На думку Петра Пилипюка – це хороша ідея:
"Якщо ця агенція буде працювати над популяризацією Луцька за межами України і знайде правильні інструменти, щоб продемонструвати зацікавленість в іноземних інвесторах, то, звичайно, ідея хороша. Але має бути інвестиційний клімат, який навряд чи створюється в окремо взятому місті чи регіоні. Він має бути загалом в державі. Скажемо так, сьогодні Україна маєне дуже привабливий вигляд для іноземних інвесторів".
Своєю чергою Володимир Цибульський вважає, що зазначена агенція може повернути довіру інвесторі до міста:
"Ідея Тараса Шкітера якраз у тому й хороша, що така агенція зможе створити довіру хоча б до влади міста і продемонструвати чи гарантувати якусь стабільність для потенційного інвестора. Тому загалом в мене позитивне ставлення".
Разом із цим Пилипюк наголосив на необхідності дбати й про внутрішнього інвестора:
"Ті бізнесмени, які сьогодні заробили значний капітал, вони дуже уважно спостерігають за тим, що далі буде, і думають, готові вони інвестувати чи не готові. Там, де є правильне і мудре правління на рівні міст та регіонів, починається конкуренція з регіонами. І якщо ми говоримо про Волинь, то в найближчі три роки цей регіон має стати найбільш привабливим для інвестицій в Україні. Це має бути спільна ціль і влади, і бізнесу, і роботодавців, і профспілки. Адже інвестор буде обирати на карті найбільш прогнозований регіон".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Денисюком
Сьогодні, 21:33
Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку
Сьогодні, 21:18
Як у Луцьку відзначали День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 20:30
Медіа