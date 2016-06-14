вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку

Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку
Генеральний директор «Modern-Eхро» Петро Пилипюк та багаторічний керівник Луцького підшипникового заводу (нині – «SKF Україна») Володимир Цибульський підтримують створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів.

Про це пише ІА "Конкурент".

Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.

На думку Петра Пилипюка – це хороша ідея:

"Якщо ця агенція буде працювати над популяризацією Луцька за межами України і знайде правильні інструменти, щоб продемонструвати зацікавленість в іноземних інвесторах, то, звичайно, ідея хороша. Але має бути інвестиційний клімат, який навряд чи створюється в окремо взятому місті чи регіоні. Він має бути загалом в державі. Скажемо так, сьогодні Україна маєне дуже привабливий вигляд для іноземних інвесторів".

Своєю чергою Володимир Цибульський вважає, що зазначена агенція може повернути довіру інвесторі до міста:

"Ідея Тараса Шкітера якраз у тому й хороша, що така агенція зможе створити довіру хоча б до влади міста і продемонструвати чи гарантувати якусь стабільність для потенційного інвестора. Тому загалом в мене позитивне ставлення".

Разом із цим Пилипюк наголосив на необхідності дбати й про внутрішнього інвестора:

"Ті бізнесмени, які сьогодні заробили значний капітал, вони дуже уважно спостерігають за тим, що далі буде, і думають, готові вони інвестувати чи не готові. Там, де є правильне і мудре правління на рівні міст та регіонів, починається конкуренція з регіонами. І якщо ми говоримо про Волинь, то в найближчі три роки цей регіон має стати найбільш привабливим для інвестицій в Україні. Це має бути спільна ціль і влади, і бізнесу, і роботодавців, і профспілки. Адже інвестор буде обирати на карті найбільш прогнозований регіон".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пилипюк, цибульський, агентство, інвестиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську банда «кришувала» місцевих бізнесменів: шукають свідків подій
Сьогодні, 21:58
На Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Денисюком
Сьогодні, 21:33
Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку
Сьогодні, 21:18
Починала на домашній кухні: лучанка зробила бізнес на виготовленні пастили
Сьогодні, 20:41
Як у Луцьку відзначали День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Гройсман анонсував створення нового органу при Кабміні Гройсман анонсував створення нового органу при Кабміні
14 червень, 2016, 05:33
Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян
17 січень, 10:02
«Через відсутність мера Луцьк втрачає інвестиції», – Тарас Шкітер. ВІДЕО «Через відсутність мера Луцьк втрачає інвестиції», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
08 червень, 2019, 23:30
Волинська область матиме сучасний інвестиційний паспорт Волинська область матиме сучасний інвестиційний паспорт
28 травень, 2019, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в аварію потрапив спортсмен з Норвегії, його прооперували. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
 0
Сімейне щастя: як здолати рутину і перешкоди*
Сьогодні, 22:00
 0
У Нововолинську банда «кришувала» місцевих бізнесменів: шукають свідків подій
Сьогодні, 21:58
 0
На Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Денисюком
Сьогодні, 21:33
 0
Відомі бізнесмени підтримали створення агентства інвестицій у Луцьку
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8