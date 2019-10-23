У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки





Це



Рослини випустили квітки на одному із приватних обійсть по вулиці Козацькій.



До слова, на День святого Миколая, 19-го грудня, у Володимирі-Волинському розцвів барвінок біля одного з магазинів по вулиці Незалежності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці січня у Володимирі-Волинському розцвіли примулки.Це пишуть журналісти БУГу.Рослини випустили квітки на одному із приватних обійсть по вулиці Козацькій.До слова, на День святого Миколая, 19-го грудня, у Володимирі-Волинському розцвів барвінок біля одного з магазинів по вулиці Незалежності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію