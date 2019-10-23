У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки
Сьогодні, 05:17
Наприкінці січня у Володимирі-Волинському розцвіли примулки.
Це пишуть журналісти БУГу.
Рослини випустили квітки на одному із приватних обійсть по вулиці Козацькій.
До слова, на День святого Миколая, 19-го грудня, у Володимирі-Волинському розцвів барвінок біля одного з магазинів по вулиці Незалежності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це пишуть журналісти БУГу.
Рослини випустили квітки на одному із приватних обійсть по вулиці Козацькій.
До слова, на День святого Миколая, 19-го грудня, у Володимирі-Волинському розцвів барвінок біля одного з магазинів по вулиці Незалежності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку скаржаться на занедбану зупинку. ФОТО
Сьогодні, 06:19
У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки
Сьогодні, 05:17
Аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ щодо китайського вірусу
Сьогодні, 04:18
Сон, вино та щеплення: поради тим, хто хоче жити довго
Сьогодні, 03:05
Львів боротиметься за звання молодіжної столиці Європи
Сьогодні, 02:07
Медіа