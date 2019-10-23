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У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки

У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки
Наприкінці січня у Володимирі-Волинському розцвіли примулки.

Це пишуть журналісти БУГу.

Рослини випустили квітки на одному із приватних обійсть по вулиці Козацькій.

До слова, на День святого Миколая, 19-го грудня, у Володимирі-Волинському розцвів барвінок біля одного з магазинів по вулиці Незалежності.

У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки
У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки
У волинському містечку наприкінці січня розцвіли примулки

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Теги: примлуки, квіти, аномальна зима
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