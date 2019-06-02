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Львів боротиметься за звання молодіжної столиці Європи

Львів боротиметься за звання молодіжної столиці Європи
Львів, Люблін, Познань та ще три інших міста з Туреччини, Румунії та Росії змагатимуться за титул European Youth Capital 2023.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Львівської міськради, заявку на конкурс подали загалом 6 міст: окрім Львова, це польські Люблін і Познань, румунське Бая-Маре, турецький Ізмір, та російська Казань.

Фіналістів конкурсу організатори назвуть 9 березня, а переможця – в листопаді 2020 року в Клайпеді (Литва).

Конкурс European Youth Capital вперше провели в 2009 році. Першою Молодіжною столицею став Амстердам. У 2020 році цей титул носитиме французький Ам’єн, у 2021 році – Клайпеда, а в 2022 – Тірана (Албанія).

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Теги: львів, змагання, молодь, європа
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