Популярний на Волині санаторій «Лісова пісня» реконструюватимуть за державні гроші

Реконструкцію лікувального корпусу №4 з добудовою басейну та спортзалу у Волинському лікувальному санаторії «Лісова пісня» можуть розпочати вже у цьому році. Фінансувати проект планують за кошти Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.Таке рішення прийняли на засіданні Регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), яке відбулося 23 січня за участі голови Волинської облдержадміністраціїта голови Волинської обласної радиЗауважують, що до переліку об’єктів, які фінансуватимуться за кошти ДФРР у 2020му році, включений проєкт «Реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в селі Гаївка Шацького району. Підтримали цю ініціативу Ірина Вахович та інші учасники робочої групи, серед яких - депутати обласної ради.За словами керівників області, є можливість реалізувати цей проект за допомогою співфінансування - залучивши 50% коштів із ДФРР та 50% з обласного бюджету. Проектна вартість робіт – близько 29 мільйонів гривень.Нагадаємо, що на початку каденції Юрій Погуляйко особисто відвідав санаторій «Лісова пісня», що у селі Гаївка Шацького району, та оглянув будівлі, що потребують ремонту. Ще тоді директорка закладу Руслана Дибель, розповідаючи про санаторій, зауважила, що деякі ремонтні роботи їм вдається робити власними силами, однак будівництво басейну і утеплення будівель потребують суттєвого фінансування, якого у закладу немає. Раніше «Лісова пісня» подавала проект на розгляд комісії по ДФРР, однак– без успішно.Варто наголосити, що інвестиціний проєкт «Реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с. Гаївка Шацького району пройшов відбір шляхом голосування на веб-сайті «Он-лайн платформа Мінрегіону» та набрав найбільшу кількість балів, що збільшило ймовірність його включення до переліку обєктів, які фінансуватимуться з ДБРР.Цьогоріч, так само, як і у 2019 році, Мінрегіон надає перевагу перехідним проєктам і тим, що вдасться завершити у 2020 році. Тому у перелік 2020 року, окрім «Лісової пісні», потрапили 9 загальноосвітніх шкіл, 3 дитячих садки і 1 медзаклад.