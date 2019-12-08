Депутати «Європейської Солідарності» вимагають від ДБР не допустити призначення адвоката Януковича

Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.



Про це депутати повідомили журналістам біля офісу ДБР, - інформує пресслужба



«Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді», - сказав Ростислав Павленко.



«Також ми хочемо обговорити питання щодо проведення конкурсу на заміщення директора ДБР. Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ», – додав депутат.



«Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо, що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій», – зауважив Микола Княжицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБРза наказом Офісу президента.Про це депутати повідомили журналістам біля офісу ДБР, - інформує пресслужба політичної партії "ЄС". «Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді», - сказав«Також ми хочемо обговорити питання щодо проведення конкурсу на заміщення директора ДБР. Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ», – додав депутат.«Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо, що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій», – зауважив Микола Княжицький.

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