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Водій КамАЗа, який забруднив дорогу на Волині, заплатить штраф

Водій КамАЗа, який забруднив дорогу на Волині, заплатить штраф
Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля КамАЗу, виїжджав із поля та забруднив дорогу в селі Льотниче Володимир-Волинського району. На водія був складений протокол, а справу передали до суду.

Про це йдеться в постанові суду, - пише БУГ.

Так, 9- го грудня 2019 року о 14:55, керуючи автомобілем марки КамАЗ-55102, по вулиці Лесі Українки у селі Льотниче, водій створив перешкоди для дорожнього руху, оскільки забруднив дорожнє покриття землею з поля. Цим він порушив вимоги п.2.3 Правил дорожнього руху.

Своїми діями він вчинив адмінправопорушення, передбачене ст.139 КУпАП – пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

У суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Пояснив, що виїжджав з поля КамАЗом, колеса відповідно були забруднені в землі, тому і забруднив асфальт.

Окрім цього його вина у вчиненні правопорушення підтверджується протоколом, рапортом чергового Володимир-Волинського відділення поліції, актом обстеження ділянки вулично-шляхової мережі та іншими матеріалами справи.

Суд призначив водію штраф у розмірі 340 гривень та стягнули судовий збір у розмірі 420,40 гривень. У разі несплати штрафу протягом 15 днів з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.

Фото на головній – ілюстративне.

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Теги: суд, дорога, бруд
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