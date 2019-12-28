Водій КамАЗа, який забруднив дорогу на Волині, заплатить штраф





Про це йдеться в постанові суду, - пише



Так, 9- го грудня 2019 року о 14:55, керуючи автомобілем марки КамАЗ-55102, по вулиці Лесі Українки у селі Льотниче, водій створив перешкоди для дорожнього руху, оскільки забруднив дорожнє покриття землею з поля. Цим він порушив вимоги п.2.3 Правил дорожнього руху.



Своїми діями він вчинив адмінправопорушення, передбачене ст.139 КУпАП – пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення.



У суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Пояснив, що виїжджав з поля КамАЗом, колеса відповідно були забруднені в землі, тому і забруднив асфальт.



Окрім цього його вина у вчиненні правопорушення підтверджується протоколом, рапортом чергового Володимир-Волинського відділення поліції, актом обстеження ділянки вулично-шляхової мережі та іншими матеріалами справи.



Суд призначив водію штраф у розмірі 340 гривень та стягнули судовий збір у розмірі 420,40 гривень. У разі несплати штрафу протягом 15 днів з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.



Фото на головній – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля КамАЗу, виїжджав із поля та забруднив дорогу в селі Льотниче Володимир-Волинського району. На водія був складений протокол, а справу передали до суду.Про це йдеться в постанові суду, - пише БУГ Так, 9- го грудня 2019 року о 14:55, керуючи автомобілем марки КамАЗ-55102, по вулиці Лесі Українки у селі Льотниче, водій створив перешкоди для дорожнього руху, оскільки забруднив дорожнє покриття землею з поля. Цим він порушив вимоги п.2.3 Правил дорожнього руху.Своїми діями він вчинив адмінправопорушення, передбачене ст.139 КУпАП – пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення.У суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Пояснив, що виїжджав з поля КамАЗом, колеса відповідно були забруднені в землі, тому і забруднив асфальт.Окрім цього його вина у вчиненні правопорушення підтверджується протоколом, рапортом чергового Володимир-Волинського відділення поліції, актом обстеження ділянки вулично-шляхової мережі та іншими матеріалами справи.Суд призначив водію штраф у розмірі 340 гривень та стягнули судовий збір у розмірі 420,40 гривень. У разі несплати штрафу протягом 15 днів з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.Фото на головній – ілюстративне.

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