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На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО

На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
На Волині на водосховищі річки Путилівка (Мочулки) під час моніторингу птахів працівники нацпарку виявили велику зграю лебедів.

Про це інформує "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.

"Під час спостереження відмітили велику зграю лебедя-шипуна (Cygnus Olor) загальною кількістю близько 40 особин як дорослих так і молодих. Оскільки зима відносно тепла, чимало птахів лишаються зимувати" - йдеться у повідомлені.

До слова, водосховище є важливим міграційним коридором. Тут зустрічаються птахи, які занесені в Червону книгу України: скопа, гоголь, орлан-білохвіст.
На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО


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Теги: лебеді, зграя
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