На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО
Сьогодні, 17:23
На Волині на водосховищі річки Путилівка (Мочулки) під час моніторингу птахів працівники нацпарку виявили велику зграю лебедів.
Про це інформує "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
"Під час спостереження відмітили велику зграю лебедя-шипуна (Cygnus Olor) загальною кількістю близько 40 особин як дорослих так і молодих. Оскільки зима відносно тепла, чимало птахів лишаються зимувати" - йдеться у повідомлені.
До слова, водосховище є важливим міграційним коридором. Тут зустрічаються птахи, які занесені в Червону книгу України: скопа, гоголь, орлан-білохвіст.
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Про це інформує "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
"Під час спостереження відмітили велику зграю лебедя-шипуна (Cygnus Olor) загальною кількістю близько 40 особин як дорослих так і молодих. Оскільки зима відносно тепла, чимало птахів лишаються зимувати" - йдеться у повідомлені.
До слова, водосховище є важливим міграційним коридором. Тут зустрічаються птахи, які занесені в Червону книгу України: скопа, гоголь, орлан-білохвіст.
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