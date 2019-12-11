На волинському водосховищі зимують 40 лебедів. ФОТО





Про це інформує "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.



"Під час спостереження відмітили велику зграю лебедя-шипуна (Cygnus Olor) загальною кількістю близько 40 особин як дорослих так і молодих. Оскільки зима відносно тепла, чимало птахів лишаються зимувати" - йдеться у повідомлені.



До слова, водосховище є важливим міграційним коридором. Тут зустрічаються птахи, які занесені в Червону книгу України: скопа, гоголь, орлан-білохвіст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на водосховищі річки Путилівка (Мочулки) під час моніторингу птахів працівники нацпарку виявили велику зграю лебедів.Про це інформує "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook."Під час спостереження відмітили велику зграю лебедя-шипуна (Cygnus Olor) загальною кількістю близько 40 особин як дорослих так і молодих. Оскільки зима відносно тепла, чимало птахів лишаються зимувати" - йдеться у повідомлені.До слова, водосховище є важливим міграційним коридором. Тут зустрічаються птахи, які занесені в Червону книгу України: скопа, гоголь, орлан-білохвіст.

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