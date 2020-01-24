В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус





Про це



Міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін заявила про перші два випадки зараження коронавірусом у Європі. Перший хворий знаходиться на лікуванні в Бордо, другого госпіталізували в Парижі.



У США підхопила вірус 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише минулого тижня.



Перший випадок вірусу у США виявили у штаті Вашингтон. 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.



Водночас, перший випадок захворювання зафіксували у Непалі. Хворим виявився непальський студент, який навчається у Китаї. Він приїхав додому на канікули з міста Ухань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції заявили про перші два випадки захворювання на вірус 2019-nCoV, у США зафіксували другий випадок зараження.Про це повідомляє Українська правда.Міністерка охорони здоров'я Франціїзаявила про перші два випадки зараження коронавірусом у Європі. Перший хворий знаходиться на лікуванні в Бордо, другого госпіталізували в Парижі.У США підхопила вірус 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише минулого тижня.Перший випадок вірусу у США виявили у штаті Вашингтон. 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.Водночас, перший випадок захворювання зафіксували у Непалі. Хворим виявився непальський студент, який навчається у Китаї. Він приїхав додому на канікули з міста Ухань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію