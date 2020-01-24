В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні, 04:20
У Франції заявили про перші два випадки захворювання на вірус 2019-nCoV, у США зафіксували другий випадок зараження.
Про це повідомляє Українська правда.
Міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін заявила про перші два випадки зараження коронавірусом у Європі. Перший хворий знаходиться на лікуванні в Бордо, другого госпіталізували в Парижі.
У США підхопила вірус 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише минулого тижня.
Перший випадок вірусу у США виявили у штаті Вашингтон. 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.
Водночас, перший випадок захворювання зафіксували у Непалі. Хворим виявився непальський студент, який навчається у Китаї. Він приїхав додому на канікули з міста Ухань.
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Про це повідомляє Українська правда.
Міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін заявила про перші два випадки зараження коронавірусом у Європі. Перший хворий знаходиться на лікуванні в Бордо, другого госпіталізували в Парижі.
У США підхопила вірус 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише минулого тижня.
Перший випадок вірусу у США виявили у штаті Вашингтон. 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.
Водночас, перший випадок захворювання зафіксували у Непалі. Хворим виявився непальський студент, який навчається у Китаї. Він приїхав додому на канікули з міста Ухань.
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