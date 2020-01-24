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В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус

В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус
У Франції заявили про перші два випадки захворювання на вірус 2019-nCoV, у США зафіксували другий випадок зараження.

Про це повідомляє Українська правда.

Міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін заявила про перші два випадки зараження коронавірусом у Європі. Перший хворий знаходиться на лікуванні в Бордо, другого госпіталізували в Парижі.

У США підхопила вірус 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише минулого тижня.

Перший випадок вірусу у США виявили у штаті Вашингтон. 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.

Водночас, перший випадок захворювання зафіксували у Непалі. Хворим виявився непальський студент, який навчається у Китаї. Він приїхав додому на канікули з міста Ухань.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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