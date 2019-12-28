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Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці

Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці
Поліція знайшла автомобіль, на якому вчинили смертельну дорожньо-транспортну пригоду у селі Копачівка Рожищенського району. Правоохоронці встановлюють місце перебування водія, який скоїв аварію.

Машину знайшли 25 січня. Про це повідомили у Рожищенському відділенні поліції, пише Район.Рожище.

За словами правоохоронців, автомобіль Peugeot Expert виявили біля приміщення сільської ради у селі Княгининок Луцького району. Триває розслідування.

Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.

Також у поліції повідомили, що загибла – жителька Ковельського району.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.

Зображення ілюстративне

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Теги: Копачівка, аварія
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