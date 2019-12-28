Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 13:46
Поліція знайшла автомобіль, на якому вчинили смертельну дорожньо-транспортну пригоду у селі Копачівка Рожищенського району. Правоохоронці встановлюють місце перебування водія, який скоїв аварію.
Машину знайшли 25 січня. Про це повідомили у Рожищенському відділенні поліції, пише Район.Рожище.
За словами правоохоронців, автомобіль Peugeot Expert виявили біля приміщення сільської ради у селі Княгининок Луцького району. Триває розслідування.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.
Також у поліції повідомили, що загибла – жителька Ковельського району.
Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Машину знайшли 25 січня. Про це повідомили у Рожищенському відділенні поліції, пише Район.Рожище.
За словами правоохоронців, автомобіль Peugeot Expert виявили біля приміщення сільської ради у селі Княгининок Луцького району. Триває розслідування.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.
Також у поліції повідомили, що загибла – жителька Ковельського району.
Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею
Сьогодні, 14:38
«Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:59
Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 13:46
Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік
Сьогодні, 12:41
Медіа