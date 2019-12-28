Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці





Машину знайшли 25 січня. Про це повідомили у Рожищенському відділенні поліції, пише



За словами правоохоронців, автомобіль Peugeot Expert виявили біля приміщення сільської ради у селі Княгининок Луцького району. Триває розслідування.



Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла у лікарні.



Також у поліції повідомили, що загибла – жителька Ковельського району.



Усіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити у поліцію.



Зображення ілюстративне

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