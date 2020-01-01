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Курс валют у Луцьку на 27 січня

Курс валют у Луцьку на 27 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.163, а продаж – 24.555.

Євро при купівлі становить – 26.591, продажу – 27.134.

Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,398.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.804, продаж – 6.414.


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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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