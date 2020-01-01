Лучани відзначатимуть День пам’яті Героїв Крут
Сьогодні, 06:19
У Луцьку в День пам’яті Героїв Крут відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут.
Захід відбудеться в середу 29 січня о 12.00 год, - інформує пресслужба Луцькради.
З метою забезпечення доїзду усіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11:30 відправлятиметься автобус.
Зазначається, що в освітніх закладах та бібліотеках міста будуть проводитись тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.
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Захід відбудеться в середу 29 січня о 12.00 год, - інформує пресслужба Луцькради.
З метою забезпечення доїзду усіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11:30 відправлятиметься автобус.
Зазначається, що в освітніх закладах та бібліотеках міста будуть проводитись тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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