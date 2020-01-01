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Лучани відзначатимуть День пам’яті Героїв Крут

Лучани відзначатимуть День пам’яті Героїв Крут
У Луцьку в День пам’яті Героїв Крут відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут.

Захід відбудеться в середу 29 січня о 12.00 год, - інформує пресслужба Луцькради.

З метою забезпечення доїзду усіх охочих для участі у заході від Палацу культури міста Луцька об 11:30 відправлятиметься автобус.

Зазначається, що в освітніх закладах та бібліотеках міста будуть проводитись тематичні заходи, уроки пам’яті з нагоди річниці трагічної загибелі студентського куреня під Крутами, експозиції, фотоматеріали, музейні виставки, присвячені подвигу Героїв Крут.


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Теги: пам’ять Героїв Крут, Луцьк
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