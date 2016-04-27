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Зарплата українських заробітчан у Польщі зросте

Зарплата українських заробітчан у Польщі зросте
У Польщі з початку року мінімальна зарплата зросла на 15,6% - до 2600 злотих, або 16 500 грн.

Тепер година праці коштуватиме щонайменше 17 злотих , або 108 грн. З них "на руки" працівники отримуватимуть 12,85 злотих, пише "Газета ua", посилаючись на ubr.ua.

До кінця 2020-го мінімалку планують підняти до 3000 злотих. Тобто люди, які працюють у Польщі офіційно, не зможуть отримувати менше цієї суми. Тим, хто працює нелегально, з одного боку можуть пообіцяти і більшу заробітну плату. З іншого, - немає гарантій, що гроші заплатять.

У Польщі заробітки зростають через конкуренцію за працівників з Німеччиною. Польський уряд намагається підвищувати зарплати, щоб утримати робочу силу в країні.

"У Польщі сьогодні відкриваються дитячі сади і школи, де викладають українською мовою, функціонують православні церкви, освіта для дітей безкоштовна і батьки отримують за кожну народжену дитину в Польщі гроші, а також раз на рік виплати на дітей. Тому тим, хто вже завів дітей або планує це зробити, Польща надає дуже хороші можливості для успішного сімейного життя", - каже Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

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Теги: Польща, заробітчани, Україна
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