Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні
Сьогодні, 09:10
Сьогодні, 28 січня, віряни вшановують пам'ять Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем та відлюдником. За переказами він прожив 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.
Іменини відзначають власники таких імен: Юліан, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
Хмари з півночі – до холодів.
Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.
Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.
Зірки з неба падають – до холодів.
Снігурі защебетали – до зміни погоди.
Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.
Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У народному календарі 28 січня – перелом зими й здавна вважається нещасливою датою. Також сьогодні не бажано проводити день наодинці.
Не можна в цей день запрошувати додому знайомих, яких ви погано знаєте.
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Іменини відзначають власники таких імен: Юліан, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
Хмари з півночі – до холодів.
Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.
Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.
Зірки з неба падають – до холодів.
Снігурі защебетали – до зміни погоди.
Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.
Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У народному календарі 28 січня – перелом зими й здавна вважається нещасливою датою. Також сьогодні не бажано проводити день наодинці.
Не можна в цей день запрошувати додому знайомих, яких ви погано знаєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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