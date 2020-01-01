Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні





Іменини відзначають власники таких імен: Юліан, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор, - пише



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.

Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.

Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари з півночі – до холодів.

Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.

Зірки з неба падають – до холодів.

Снігурі защебетали – до зміни погоди.

Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.

Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У народному календарі 28 січня – перелом зими й здавна вважається нещасливою датою. Також сьогодні не бажано проводити день наодинці.

Не можна в цей день запрошувати додому знайомих, яких ви погано знаєте.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 січня, віряни вшановують пам'ять Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем та відлюдником. За переказами він прожив 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.Іменини відзначають власники таких імен: Юліан, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор, - пише Радіо Максимум. Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.Хмари з півночі – до холодів.Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.Зірки з неба падають – до холодів.Снігурі защебетали – до зміни погоди.Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.У народному календарі 28 січня – перелом зими й здавна вважається нещасливою датою. Також сьогодні не бажано проводити день наодинці.Не можна в цей день запрошувати додому знайомих, яких ви погано знаєте.

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