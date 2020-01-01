В Україні від сьогодні закодують телевізійні канали: як продовжувати їх дивитися
Сьогодні, 09:51
В Україні з 28 січня 23 українські канали заблокують безкоштовний супутниковий сигнал.
У цілому, український глядач попрощається з низкою найпопулярніших каналів: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бігуді, Уніан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, оце ТБ, ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Інтер, НТН, К1, Піксель, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, - пише Обозреватель.
Як продовжити дивитися закодовані канали
1. Використовувати вже наявну супутникову антену. Для цього потрібно замінити тюнер на більш сучасну модель. Купити її можна або у провайдера, або ж в магазині техніки.
2. Використовувати цифрове ефірне телебачення Т2. Йдеться про наявність ефірної антени і цифрового приймача DVB-Т2 (тюнера).
3. Перейти на кабельне телебачення. Вартість такої послуги, за даними ЗМІ, від 49 грн в місяць.
4. Використовувати IPTV від інтернет-провайдера. Більшість провайдерів пропонують пакети, в які відразу вже входить інтернет, і ТБ.
5. Перейти на ОТТ-сервіси. Для цього потрібні хороший інтернет і телевізор, який підтримує SmartTV. Або ж можна використовувати в цих цілях ноутбук.
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У цілому, український глядач попрощається з низкою найпопулярніших каналів: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бігуді, Уніан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, оце ТБ, ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Інтер, НТН, К1, Піксель, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, - пише Обозреватель.
Як продовжити дивитися закодовані канали
1. Використовувати вже наявну супутникову антену. Для цього потрібно замінити тюнер на більш сучасну модель. Купити її можна або у провайдера, або ж в магазині техніки.
2. Використовувати цифрове ефірне телебачення Т2. Йдеться про наявність ефірної антени і цифрового приймача DVB-Т2 (тюнера).
3. Перейти на кабельне телебачення. Вартість такої послуги, за даними ЗМІ, від 49 грн в місяць.
4. Використовувати IPTV від інтернет-провайдера. Більшість провайдерів пропонують пакети, в які відразу вже входить інтернет, і ТБ.
5. Перейти на ОТТ-сервіси. Для цього потрібні хороший інтернет і телевізор, який підтримує SmartTV. Або ж можна використовувати в цих цілях ноутбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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