У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця





Як пoвідoмляє



Поліція поки що не підозрює, що до смерті українця могли бути причетні сторонні особи. Одна з версій, які розглядаються - нещасний випадок. Наприклад, падіння з висоти, що спричинило тяжкі травми.



Більш точні висновки будуть уже після розтину тіла, яке заплановане на найближчий час. На сьогодні лише відомо, що померлому українцеві було 33-роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Труп громадянина України знайшли у неділю вранці, 26 січня, на території парафіяльного костелу Ченстоховської Богоматері в місті Свеце (Польща).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, тіло лежало в плебані, де орендував кімнату чоловік. Знайшов його сусід, який проживав у кімнаті поруч.Поліція поки що не підозрює, що до смерті українця могли бути причетні сторонні особи. Одна з версій, які розглядаються - нещасний випадок. Наприклад, падіння з висоти, що спричинило тяжкі травми.Більш точні висновки будуть уже після розтину тіла, яке заплановане на найближчий час. На сьогодні лише відомо, що померлому українцеві було 33-роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію