вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця

У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Труп громадянина України знайшли у неділю вранці, 26 січня, на території парафіяльного костелу Ченстоховської Богоматері в місті Свеце (Польща).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, тіло лежало в плебані, де орендував кімнату чоловік. Знайшов його сусід, який проживав у кімнаті поруч.

Поліція поки що не підозрює, що до смерті українця могли бути причетні сторонні особи. Одна з версій, які розглядаються - нещасний випадок. Наприклад, падіння з висоти, що спричинило тяжкі травми.

Більш точні висновки будуть уже після розтину тіла, яке заплановане на найближчий час. На сьогодні лише відомо, що померлому українцеві було 33-роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
Сьогодні, 10:26
У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 10:22
Директор комунального підприємства на Волині купив бульдозер за понад мільйон гривень, а його реальна вартість – 270 тисяч
Сьогодні, 10:12
В Україні від сьогодні закодують телевізійні канали: як продовжувати їх дивитися
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець
10 серпень, 2019, 18:29
У Польщі роботодавці викинули в ліс тіло українця, який помер на виробництві У Польщі роботодавці викинули в ліс тіло українця, який помер на виробництві
22 червень, 2019, 13:34
У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин У Польщі під час будівельних робіт загинув український заробітчанин
03 червень, 2019, 13:01
Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець
22 квітень, 2019, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 2 тисячі волинських медиків покращили свої знання та вміння завдяки Світовому банку
Сьогодні, 11:28
 0
У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
Сьогодні, 11:10
 0
У Ковелі на зупинці в чоловіка вилучили набої
Сьогодні, 10:56
 0
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
Сьогодні, 10:43
 0
На Волині закрили ще одну підпільну заправку
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8