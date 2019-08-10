У Польщі на території костелу знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 10:22
Труп громадянина України знайшли у неділю вранці, 26 січня, на території парафіяльного костелу Ченстоховської Богоматері в місті Свеце (Польща).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, тіло лежало в плебані, де орендував кімнату чоловік. Знайшов його сусід, який проживав у кімнаті поруч.
Поліція поки що не підозрює, що до смерті українця могли бути причетні сторонні особи. Одна з версій, які розглядаються - нещасний випадок. Наприклад, падіння з висоти, що спричинило тяжкі травми.
Більш точні висновки будуть уже після розтину тіла, яке заплановане на найближчий час. На сьогодні лише відомо, що померлому українцеві було 33-роки.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, тіло лежало в плебані, де орендував кімнату чоловік. Знайшов його сусід, який проживав у кімнаті поруч.
Поліція поки що не підозрює, що до смерті українця могли бути причетні сторонні особи. Одна з версій, які розглядаються - нещасний випадок. Наприклад, падіння з висоти, що спричинило тяжкі травми.
Більш точні висновки будуть уже після розтину тіла, яке заплановане на найближчий час. На сьогодні лише відомо, що померлому українцеві було 33-роки.
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