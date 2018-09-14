У Ковелі на зупинці в чоловіка вилучили набої





Боєприпаси поліцейські виявили 27 січня близько 14 години під час поверхневого огляду чоловіка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України



До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайства та крадіжки.



Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із вулиць Ковеля на зупинці громадського транспорту патрульні поліцейські виявили в 42-річного місцевого жителя 58 набоїв калібру 5,45 мм.Боєприпаси поліцейські виявили 27 січня близько 14 години під час поверхневого огляду чоловіка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС УкраїниДо слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайства та крадіжки.Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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