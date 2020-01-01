Лучанка розповіла про перевірки у китайських аеропортах





Про це розповіла лучанка Яся Рамська, яка протягом тривалого часу проживає і працює у Китаї, -



Зі слів дівчини, журналісти неодноразово просили її прокоментувати ситуацію з вірусом у Китаї. Але Яся відмовляла, посилаючись на те, що не працюю в санепідемстанції, і не може розповідати про це об’єктивно, а суб’єктивно – не хоче.



Тепер же, коли лучанка поверталася з Тайланду до Китаю, вона розповіла, як усе відбувалось і які заходи безпеки застосовують китайці у місцевих аеропортах.



«Я в масці. Але всі китайці ходять в масках. Це такі заходи безпеки при будь-якій хворобі. Ми вилітали з Цзінаня сьогодні в 10 ранку і вже за три години мали бути в Куньміні. Але прилетіли не за три, а за п’ять. Тому що в одному з міст, де робив зупинку наш літак, попросили на вихід тих пасажирів, які летіли з Уханя. Перед тим ми заповнювали листки здоров’я. Їх додатково перевіряли лікарі. І в хлопчика маленького виявили високу температуру. Але я не можу сказати, що це – вірус чи він просто захворів. Бо в малої дитини є сто причин, чому може бути висока температура. Потім довго нас не випускали з літака. В Китаї з цим дуже серйозно. І, якщо у вас є найменші симптоми, найменша підозра у лікаря, що ви хворі і, у вас є симптоми сучасного вірусу – вас замкнуть на карантин. І правильно зроблять», – розповідає Яся.



Дівчина каже, що ще на момент перебування у Тайланді, читала у ЗМІ про те, що, мовляв, у Китаї вулиці мертві, а міста – закриті на карантин. Але, на думку, волинянки, це пов’язано не з вірусом, а з китайським Новим Роком.



«Зараз китайський Новий Рік і зачинені магазини – це нормальна ситуація для цього періоду. Бо люди їдуть подорожувати, побачитися з родичами тощо. Треба не піддаватися паніці, виконувати всі заходи безпеки і мати холодну голову», – підсумувала дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через перевірки у аеропортах Китаю, значно подовжується час перельоту з міста в місто. Пасажирам літаків міряють температуру. Тих, у кого навіть найменша підозра на захворювання – забирають до медичних закладів на карантин.Про це розповіла лучанка Яся Рамська, яка протягом тривалого часу проживає і працює у Китаї, - пише ІА Волинські новини.Зі слів дівчини, журналісти неодноразово просили її прокоментувати ситуацію з вірусом у Китаї. Але Яся відмовляла, посилаючись на те, що не працюю в санепідемстанції, і не може розповідати про це об’єктивно, а суб’єктивно – не хоче.Тепер же, коли лучанка поверталася з Тайланду до Китаю, вона розповіла, як усе відбувалось і які заходи безпеки застосовують китайці у місцевих аеропортах.«Я в масці. Але всі китайці ходять в масках. Це такі заходи безпеки при будь-якій хворобі. Ми вилітали з Цзінаня сьогодні в 10 ранку і вже за три години мали бути в Куньміні. Але прилетіли не за три, а за п’ять. Тому що в одному з міст, де робив зупинку наш літак, попросили на вихід тих пасажирів, які летіли з Уханя. Перед тим ми заповнювали листки здоров’я. Їх додатково перевіряли лікарі. І в хлопчика маленького виявили високу температуру. Але я не можу сказати, що це – вірус чи він просто захворів. Бо в малої дитини є сто причин, чому може бути висока температура. Потім довго нас не випускали з літака. В Китаї з цим дуже серйозно. І, якщо у вас є найменші симптоми, найменша підозра у лікаря, що ви хворі і, у вас є симптоми сучасного вірусу – вас замкнуть на карантин. І правильно зроблять», – розповідає Яся.Дівчина каже, що ще на момент перебування у Тайланді, читала у ЗМІ про те, що, мовляв, у Китаї вулиці мертві, а міста – закриті на карантин. Але, на думку, волинянки, це пов’язано не з вірусом, а з китайським Новим Роком.«Зараз китайський Новий Рік і зачинені магазини – це нормальна ситуація для цього періоду. Бо люди їдуть подорожувати, побачитися з родичами тощо. Треба не піддаватися паніці, виконувати всі заходи безпеки і мати холодну голову», – підсумувала дівчина.

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