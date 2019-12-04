На річці Західний Буг затримали волинянина, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
Сьогодні, 11:43
26 січня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили грубе порушення. Інцидент стався на річці Західний Буг, поблизу села Заставне Іваничівського району.
Близько 15 години виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим сітним знаряддям кустарного виробництва – «павуком», інформує пресслужба рибпатруля у Волинській області.
Наступного дня рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Так, на річці Луга, неподалік мосту Шистівської об’їзної у місті Володимир-Волинський виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – «екраном».
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб оформили адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.
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Близько 15 години виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим сітним знаряддям кустарного виробництва – «павуком», інформує пресслужба рибпатруля у Волинській області.
Наступного дня рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Так, на річці Луга, неподалік мосту Шистівської об’їзної у місті Володимир-Волинський виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – «екраном».
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам. На осіб оформили адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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