Вимагають зменшити космічну заставу на виборах мера Луцька
Сьогодні, 15:35
Депутати Луцької міської ради звернулися до президента України та голови Верховної Ради України щодо неприйнятності великого розміру грошової застави на місцевих виборах.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень. Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень.
«Розцінюємо як цілком позитивну новацію скасування грошової застави для кандидатів у місцеві ради та на посади сільських, селищних та міських голів (з кількістю виборців до 90 тисяч виборців). Проте неприйнятним є збільшення грошової застави для кандидатів на посаду міського голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до обласних та міських рад з кількістю виборців більше 90 тисяч, майже у 40 разів порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року. Це особливо обурливо, оскільки не відбулося суттєвих змін у розмірах грошових застав для кандидатів на пост президента України та виборчих списків партій до Верховної Ради України порівняно з розмірами, які були встановлені чинними до ухвалення Виборчого кодексу законами», - йдеться у тексті звернення.
Тому луцькі депутати просять якнайшвидше розглянути проект Закону № 2769 «Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)» та підтримати внесення змін у Виборчий кодекс України, якими пропонують уніфікувати підхід до грошової застави, зменшивши її для зазначених місцевих рад з розрахунку 4 мінімальні заробітні плати за кожних 90 тисяч виборців.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень. Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку становила близько 8 тисяч гривень.
«Розцінюємо як цілком позитивну новацію скасування грошової застави для кандидатів у місцеві ради та на посади сільських, селищних та міських голів (з кількістю виборців до 90 тисяч виборців). Проте неприйнятним є збільшення грошової застави для кандидатів на посаду міського голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до обласних та міських рад з кількістю виборців більше 90 тисяч, майже у 40 разів порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року. Це особливо обурливо, оскільки не відбулося суттєвих змін у розмірах грошових застав для кандидатів на пост президента України та виборчих списків партій до Верховної Ради України порівняно з розмірами, які були встановлені чинними до ухвалення Виборчого кодексу законами», - йдеться у тексті звернення.
Тому луцькі депутати просять якнайшвидше розглянути проект Закону № 2769 «Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)» та підтримати внесення змін у Виборчий кодекс України, якими пропонують уніфікувати підхід до грошової застави, зменшивши її для зазначених місцевих рад з розрахунку 4 мінімальні заробітні плати за кожних 90 тисяч виборців.
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Коментарі 3
Палиця за все заплатить.
А що цих "случан"купити.Вони вже готові продатися за кусень ліверної ковбаси.
Якщо буде мало Івахів добавить.Обєдналися після виборів олігархи Волині.Так само як і сайти.
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