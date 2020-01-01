Вимагають зменшити космічну заставу на виборах мера Луцька

Депутати Луцької міської ради звернулися до президента України та голови Верховної Ради України щодо неприйнятності великого розміру грошової застави на місцевих виборах.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, грошова застава для кандидата на посаду мера Луцька становить 283 тисячі 380 гривень. Нова сума у 37 разів більша, ніж у 2015 році. Тоді застава на посаду міського голови і для партій в Луцьку«Розцінюємо як цілком позитивну новацію скасування грошової застави для кандидатів у місцеві ради та на посади сільських, селищних та міських голів (з кількістю виборців до 90 тисяч виборців). Проте неприйнятним є збільшення грошової застави для кандидатів на посаду міського голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до обласних та міських рад з кількістю виборців більше 90 тисяч, майже у 40 разів порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року. Це особливо обурливо, оскільки не відбулося суттєвих змін у розмірах грошових застав для кандидатів на пост президента України та виборчих списків партій до Верховної Ради України порівняно з розмірами, які були встановлені чинними до ухвалення Виборчого кодексу законами», - йдеться у тексті звернення.Тому луцькі депутати просять якнайшвидше розглянути проект Закону № 2769 «Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)» та підтримати внесення змін у Виборчий кодекс України, якими пропонують уніфікувати підхід до грошової застави, зменшивши її для зазначених місцевих рад з розрахунку 4 мінімальні заробітні плати за кожних 90 тисяч виборців.