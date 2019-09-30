Юні волинянки – серед переможців чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 18:30
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2003 р.н та молодших добіг завершення. Першість протягом двох днів приймало місто Суми.
Як повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації серед переможців є і волиняни.
Юлія Петрик здобула срібло на дистанції 1500 м, біг, показавши результат 4:43.39 хв. До слова, за день до цього, 28 січня, їй підкорилася дистанція у 3000 м. Тут дівчина була першою.
Тренують Юлію Петрик Борисюк О.С., Борисюк В.І.
Анна Даценко виборола бронзу серед бігунів на дистанції 200 м, подолавши відрізок за 25.59 с. Тренер спортсменки Вегнер О.А.
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Як повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації серед переможців є і волиняни.
Юлія Петрик здобула срібло на дистанції 1500 м, біг, показавши результат 4:43.39 хв. До слова, за день до цього, 28 січня, їй підкорилася дистанція у 3000 м. Тут дівчина була першою.
Тренують Юлію Петрик Борисюк О.С., Борисюк В.І.
Анна Даценко виборола бронзу серед бігунів на дистанції 200 м, подолавши відрізок за 25.59 с. Тренер спортсменки Вегнер О.А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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