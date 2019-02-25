У Луцьку 2-річній дівчинці паралізувало всі кінцівки: родина у розпачі благає про допомогу





Про це повідомила мама дівчинки Олена Філімонюк, - пишуть



Зі слів мами, 12 січня цього року її дворічна донечка потрапила в реанімацію інфекційної лікарні у Луцьку. Ускладнення важкої двобічної пневмонії спровокували важкий діагноз – синдром Гієна-Баре та застійну бактеріальну двобічну пневмонію.



Родина у розпачі, адже у дитини паралізувало всі кінцівки. Вона знаходиться на штучній вентиляції легень, бо через параліч дихальних шляхів не може дихати самостійно.



Інформацію про стан маленької Саші підтвердили й у відділенні інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні.



«Дуже прошу вас про допомогу, хто чим зможете, хто молитвою, хто у фінансовому плані. Всі заощадження родини вже вичерпані. Наш лікар, Сулім В.Й. каже, що наші шанси критично малі, Але є!!! Ми усіма силами стараємося зібрати хоч якусь копійку, бо препарати дуже дорогі. Якщо хтось має можливість і бажання поставити свічечку за здоров’я моєї Сашулі, благаю допомогти. Немає різниці якої віри.... Бог один. Я буду Вам дуже вдячна за допомогу», – благає про допомогу згорьована мати.



Номер картки для допомоги коштами: 5168757326966589, Філімонюк Олена Анатоліївна.



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