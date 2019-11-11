Волинь – лідер серед областей, в яких всі підприємства перерахували платіжки за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 21:43
Кабмін опублікував карту, в яких областях всі підприємства зробили перерахунок платіжок за опалення та гарячу воду.
Таких лише шість - Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Харківська та Тернопільська, пишуть "Факти".
Водночас в інфографіці вказані області, де жодне підприємство не знизило тарифи на тепло – це Чернівецька та Миколаївська.
Є також дані щодо міст з найбільшим та найменшим відсотком перерахунку.
"Вартість природного газу знизилася. Але не всі теплопостачальники використовують виключно природний газ. Підприємства також можуть працювати на вугіллі, пелетах та інших матеріалах", – наголошують в уряді.
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Таких лише шість - Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Харківська та Тернопільська, пишуть "Факти".
Водночас в інфографіці вказані області, де жодне підприємство не знизило тарифи на тепло – це Чернівецька та Миколаївська.
Є також дані щодо міст з найбільшим та найменшим відсотком перерахунку.
"Вартість природного газу знизилася. Але не всі теплопостачальники використовують виключно природний газ. Підприємства також можуть працювати на вугіллі, пелетах та інших матеріалах", – наголошують в уряді.
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