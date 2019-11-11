Волинь – лідер серед областей, в яких всі підприємства перерахували платіжки за опалення та гарячу воду





Таких лише шість - Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Харківська та Тернопільська, пишуть



Водночас в інфографіці вказані області, де жодне підприємство не знизило тарифи на тепло – це Чернівецька та Миколаївська.



Є також дані щодо міст з найбільшим та найменшим відсотком перерахунку.



"Вартість природного газу знизилася. Але не всі теплопостачальники використовують виключно природний газ. Підприємства також можуть працювати на вугіллі, пелетах та інших матеріалах", – наголошують в уряді.





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