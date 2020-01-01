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30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони

30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони
30 січня відзначається день Антонія Перезимника. До наших днів дійшло мало інформації про преподобного Антонія. В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. Це означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 30 січня

– Йде сніг – чекайте на пізню весну.

– Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.

– Ясний і безвітряний день 30 січня – чекайте на похолодання.

– Місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.

– Білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози ще довго будуть довгими і сильними.

– Увесь день 30 січня була відлига – чекайте на ранню весну і гарний улов риб.

– Відлига на Антона – опадів навесні не буде.

Що можна робити 30 січня

​1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.

​2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.

Що не можна робити 30 січня

​1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.

​2. Не починайте жодних нових справ.



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Теги: 30 січня, свято, традиції
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