30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони
Сьогодні, 09:11
30 січня відзначається день Антонія Перезимника. До наших днів дійшло мало інформації про преподобного Антонія. В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. Це означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 січня
– Йде сніг – чекайте на пізню весну.
– Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.
– Ясний і безвітряний день 30 січня – чекайте на похолодання.
– Місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.
– Білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози ще довго будуть довгими і сильними.
– Увесь день 30 січня була відлига – чекайте на ранню весну і гарний улов риб.
– Відлига на Антона – опадів навесні не буде.
Що можна робити 30 січня
1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.
2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.
Що не можна робити 30 січня
1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.
2. Не починайте жодних нових справ.
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Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 січня
– Йде сніг – чекайте на пізню весну.
– Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.
– Ясний і безвітряний день 30 січня – чекайте на похолодання.
– Місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.
– Білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози ще довго будуть довгими і сильними.
– Увесь день 30 січня була відлига – чекайте на ранню весну і гарний улов риб.
– Відлига на Антона – опадів навесні не буде.
Що можна робити 30 січня
1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.
2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.
Що не можна робити 30 січня
1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.
2. Не починайте жодних нових справ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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