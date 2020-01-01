30 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони





Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, - пише



Народні прикмети на 30 січня



– Йде сніг – чекайте на пізню весну.



– Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.



– Ясний і безвітряний день 30 січня – чекайте на похолодання.



– Місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.



– Білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози ще довго будуть довгими і сильними.



– Увесь день 30 січня була відлига – чекайте на ранню весну і гарний улов риб.



– Відлига на Антона – опадів навесні не буде.



Що можна робити 30 січня



​1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.



​2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.



Що не можна робити 30 січня



​1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.



​2. Не починайте жодних нових справ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 січня відзначається день Антонія Перезимника. До наших днів дійшло мало інформації про преподобного Антонія. В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. Це означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна.Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, - пише 24 канал – Йде сніг – чекайте на пізню весну.– Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.– Ясний і безвітряний день 30 січня – чекайте на похолодання.– Місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.– Білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози ще довго будуть довгими і сильними.– Увесь день 30 січня була відлига – чекайте на ранню весну і гарний улов риб.– Відлига на Антона – опадів навесні не буде.​1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.​2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.​1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.​2. Не починайте жодних нових справ.

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