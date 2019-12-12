Волинського поліцейського судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 09:47
Працівника Луцького районного відділення поліції судитимуть за наркозлочини.
Так, з березня по липень 2019 року зафіксували 3 епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Окрім того, під час обшуку в будинку, в якому проживає правоохоронець, вилучили психотроп у великих розмірах.
Поліцейського обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, з березня по липень 2019 року зафіксували 3 епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Окрім того, під час обшуку в будинку, в якому проживає правоохоронець, вилучили психотроп у великих розмірах.
Поліцейського обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Посадють ? Ні, ви що, премію, нову посаду і на курси підвищення кваліфікації. Щоб більше не попадався, а ділився.
Останні новини
У Львові спалили автівку журналістки
Сьогодні, 10:15
Волинського поліцейського судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 09:47
У Ковелі водійка напакувала BMW незаконними цигарками
Сьогодні, 09:45
Захоплюється танцями і малюванням: донька волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 09:38
Медіа