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Волинського поліцейського судитимуть за наркозлочини

Волинського поліцейського судитимуть за наркозлочини
Працівника Луцького районного відділення поліції судитимуть за наркозлочини.

Так, з березня по липень 2019 року зафіксували 3 епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Окрім того, під час обшуку в будинку, в якому проживає правоохоронець, вилучили психотроп у великих розмірах.

Поліцейського обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: поліцейський, наркотики
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Коментарі 1
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Посадють ? Ні, ви що, премію, нову посаду і на курси підвищення кваліфікації. Щоб більше не попадався, а ділився.
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