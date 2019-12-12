Волинського поліцейського судитимуть за наркозлочини

Працівника Луцького районного відділення поліції судитимуть за наркозлочини.Так, з березня по липень 2019 року зафіксували 3 епізоди придбання і збуту поліцейським амфетаміну, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.Окрім того, під час обшуку в будинку, в якому проживає правоохоронець, вилучили психотроп у великих розмірах.Поліцейського обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.