Компанія «Едельвіка» поділилася з лучанами історією успіху. ФОТО





Зустріч із головою правління Юрієм Переходьком організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Відкрита зустріч відбулася у межах проєкту «Школа свідомого громадянина» у Палаці культури 29 січня, - пише



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Співзасновник Руху Михайло Наход побажав присутнім отримати багато корисної і цікавої інформації та невимушеного спілкування.



«Нам дуже приємно, що ви знайшли час і бажання прийти на цю зустріч. Вона унікальна, тому що ми намагаємося робити такі зустрічі з відомими людьми, які формують образ нашого чудового міста. Одним із завдань Громадянського Руху «СВІДОМІ» є розвиток Луцька. І цей розвиток полягає у тому, що в місті має бути достатньо робочих місць, мають заходити інвестиції. Завдяки таким людям, як-от Юрій Анатолійович, який сьогодні є нашим гостем, Луцьк знають у всій Україні і за кордоном», – звернувся Михайло Наход.



Своєю чергою співкоординаторка проєкту «Школа свідомого громадянина» Христина Назар зізналася, що прийшла на захід у вишиванці компанії «Едельвіка» та захоплюється продукцією підприємства.



«У нас сьогодні чарівна компанія «Едельвіка» та унікальні люди. Вони зуміли за короткий термін підняти до міжнародного рівня компанію нестандартного типу. Це компанія стилю, яка стала популярною не лише в Україні, а й за її межами. Лучан треба знайомити з такими людьми, які готові поділитися своїм унікальним досвідом. Сьогодні на захід прийшли більше сотні свідомих людей», – розповіла Христина Назар.



Юрій Переходько, відповідаючи на запитання незмінної модераторки та співкоординаторки проєкту Галини Падалко, розповів, що вишиванки компанії полонять простори не лише України, а ескізи нещадно копіюються конкурентами.



«Боротися з цим неможливо, ми для себе у цьому переконалися. Раніше патентували, а зараз вирішили створювати більше нових розробок. На сьогодні у нас вже 220 артикулів і 2230 видів малюнків. Маємо великий архів. Що стосується вишивки, то цим у нас займається чотири художники. Ми не копіюємо. У нас є співпраця із Волинським краєзнавчим музеєм, тому маємо право використовувати ту збірку вишивок, яку збирала мати Лесі Українки Олена Пчілка. Але й ці вишивки ми осучаснюємо. Але все відбувається з дозволу музею», – розповів Юрій Переходько.



Присутні дізналися, як «Едельвіка» стала прикладом успішного текстильний бізнесу в Луцьку, як у компанії розвивають моду на українське та заробляють на цьому. Варто додати, що бренд представив власну колекцію на Ukrainian Fashion Week у 2015 році.



До того ж він охоче відповів на запитання із залу. І вже традиційно той, хто поставив найцікавіші питання, отримав подарунки від спікера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для кожного українця вишиванка є не просто вбранням, а цілою історією свого народу. Її люблять, як молитву, та охоче вдягають як на свята, так і в звичайні буденні дні. Отож, зовсім не дивно, що послухати про луцьку компанію «Едельвіка», яка спеціалізується на виготовленні вишитого одягу, прийшло так багато людей.Зустріч із головою правлінняорганізував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є. Відкрита зустріч відбулася у межах проєкту «Школа свідомого громадянина» у Палаці культури 29 січня, - пише Конкурент Співзасновник Рухупобажав присутнім отримати багато корисної і цікавої інформації та невимушеного спілкування.«Нам дуже приємно, що ви знайшли час і бажання прийти на цю зустріч. Вона унікальна, тому що ми намагаємося робити такі зустрічі з відомими людьми, які формують образ нашого чудового міста. Одним із завдань Громадянського Руху «СВІДОМІ» є розвиток Луцька. І цей розвиток полягає у тому, що в місті має бути достатньо робочих місць, мають заходити інвестиції. Завдяки таким людям, як-от Юрій Анатолійович, який сьогодні є нашим гостем, Луцьк знають у всій Україні і за кордоном», – звернувся Михайло Наход.Своєю чергою співкоординаторка проєкту «Школа свідомого громадянина»зізналася, що прийшла на захід у вишиванці компанії «Едельвіка» та захоплюється продукцією підприємства.«У нас сьогодні чарівна компанія «Едельвіка» та унікальні люди. Вони зуміли за короткий термін підняти до міжнародного рівня компанію нестандартного типу. Це компанія стилю, яка стала популярною не лише в Україні, а й за її межами. Лучан треба знайомити з такими людьми, які готові поділитися своїм унікальним досвідом. Сьогодні на захід прийшли більше сотні свідомих людей», – розповіла Христина Назар.Юрій Переходько, відповідаючи на запитання незмінної модераторки та співкоординаторки проєкту, розповів, що вишиванки компанії полонять простори не лише України, а ескізи нещадно копіюються конкурентами.«Боротися з цим неможливо, ми для себе у цьому переконалися. Раніше патентували, а зараз вирішили створювати більше нових розробок. На сьогодні у нас вже 220 артикулів і 2230 видів малюнків. Маємо великий архів. Що стосується вишивки, то цим у нас займається чотири художники. Ми не копіюємо. У нас є співпраця із Волинським краєзнавчим музеєм, тому маємо право використовувати ту збірку вишивок, яку збирала мати Лесі Українки Олена Пчілка. Але й ці вишивки ми осучаснюємо. Але все відбувається з дозволу музею», – розповів Юрій Переходько.Присутні дізналися, як «Едельвіка» стала прикладом успішного текстильний бізнесу в Луцьку, як у компанії розвивають моду на українське та заробляють на цьому. Варто додати, що бренд представив власну колекцію на Ukrainian Fashion Week у 2015 році.До того ж він охоче відповів на запитання із залу. І вже традиційно той, хто поставив найцікавіші питання, отримав подарунки від спікера.

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