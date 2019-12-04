Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття
Сьогодні, 05:19
На фото жителі Любомльщини, учасники церковних хорів.
Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль
На цьому фото любомльчани, учасники церковного хору храму Святого Георгія. 23 квітня 1938 року (із родинного архіву Романа Шумського).
На другому фото жителі села Забужжя, учасники церковного хору місцевого храму Різдва Богородиці. Період нацистської окупації 1942-1943 років. До слова, церква пережила окупацію і була закрита рішенням Волинського облвиконкому №968 від 1 вересня 1961 року з пропозицією перебудувати її під клуб.
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Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль
На цьому фото любомльчани, учасники церковного хору храму Святого Георгія. 23 квітня 1938 року (із родинного архіву Романа Шумського).
На другому фото жителі села Забужжя, учасники церковного хору місцевого храму Різдва Богородиці. Період нацистської окупації 1942-1943 років. До слова, церква пережила окупацію і була закрита рішенням Волинського облвиконкому №968 від 1 вересня 1961 року з пропозицією перебудувати її під клуб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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