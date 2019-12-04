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Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття

Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття
На фото жителі Любомльщини, учасники церковних хорів.

Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль

На цьому фото любомльчани, учасники церковного хору храму Святого Георгія. 23 квітня 1938 року (із родинного архіву Романа Шумського).

На другому фото жителі села Забужжя, учасники церковного хору місцевого храму Різдва Богородиці. Період нацистської окупації 1942-1943 років. До слова, церква пережила окупацію і була закрита рішенням Волинського облвиконкому №968 від 1 вересня 1961 року з пропозицією перебудувати її під клуб.

Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття

Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття

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Теги: ретрофото, любомль, церква, хор
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