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Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 31 січня

Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 31 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.688, а продаж – 25.045.

Євро при купівлі становить – 27.091, продажу – 27.616.

Курс російського рубля: купівля – 0,349, продаж – 0,400.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.928, продаж – 6.457.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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