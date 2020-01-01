Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 31 січня





Євро при купівлі становить – 27.091, продажу – 27.616.



Курс російського рубля: купівля – 0,349, продаж – 0,400.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.928, продаж – 6.457.



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